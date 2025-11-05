WTA Finals: niente semifinale per Errani-Paolini, eliminate nel doppio

Si conclude l'avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riyadh nel torneo di doppio. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi, le due azzurre, teste di serie numero uno, sono state sconfitte dalla coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens con il punteggio di 6-3, 6-3 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco.