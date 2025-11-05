Logo SportMediaset

Tennis
WTA FINALS

WTA Finals: niente semifinale per Errani-Paolini, eliminate nel doppio

La coppia azzurra, testa di serie numero uno, ha ceduto in due set e non ha superato il girone

di Max Cristina
05 Nov 2025 - 14:55

Si conclude l'avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riyadh nel torneo di doppio. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi, le due azzurre, teste di serie numero uno, sono state sconfitte dalla coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens con il punteggio di 6-3, 6-3 in poco più di un’ora e venti minuti di gioco.

La sconfitta segna l’eliminazione dal torneo per il duo italiano, che chiude così la propria partecipazione senza l’accesso alle semifinali. Paolini, già provata fisicamente dopo la sconfitta in singolare contro Coco Gauff nella giornata precedente, è scesa in campo nonostante condizioni non ottimali, mostrando grande determinazione accanto alla compagna.

La vittoria consente invece al tandem Kudermetova-Mertens di qualificarsi alle semifinali della competizione, confermando il loro ottimo stato di forma in questa fase finale della stagione Wta.

tennis

