Sci: l'austriaca Huetter vince la libera in Val d'Isere. Pirovano quinta, Goggia sbaglia ed è ottava

Cornelia Huetter ha fatto sua la prova di discesa libera femminile in Val d'Isere: l'austriaca ha chiuso con il tempo di 1:41.54, 26 centesimi più veloce della tedesca Kira Weidle-Winkelmann, seconda. Un altro podio per Lindsey Vonn: terzo posto per l'americana, staccata di 35 centesimi. Buon quinto posto per Laura Pirovano distante 41 centesimi. Un vero peccato per Sofia Goggia: la campionessa azzurra ha pagato un errore mentre stava compiendo una prova semplicemente strepitosa e hachiuso all'ottavo posto finale staccata di 62 centesimi. Subito dietro, nona, Nicol Delago.