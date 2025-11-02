Tennis, Wta Finals: Paolini parte con una sconfitta, Sabalenka vince in due set

Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di Riyad di tennis: l’azzurra deve arrendersi contro Aryna Sabalenka in un’ora e dieci minuti di gioco, con il punteggio di 6-3, 6-1. Jasmine nel primo set prova a giocarsela, reagendo al primo break della bielorussa che però cambia ritmo e si porta avanti nell’incontro. Il secondo parziale è invece a senso unico, con la numero uno al mondo che domina e porta a casa il match.