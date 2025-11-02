Tennis, Wta Finals: Paolini parte con una sconfitta, Sabalenka vince in due set

Jasmine ko 2-0 (6-3, 6-1) contro la bielorussa nel primo match del gruppo Adi Redazione
© Getty Images
Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di Riyad di tennis: l’azzurra deve arrendersi contro Aryna Sabalenka in un’ora e dieci minuti di gioco, con il punteggio di 6-3, 6-1. Jasmine nel primo set prova a giocarsela, reagendo al primo break della bielorussa che però cambia ritmo e si porta avanti nell’incontro. Il secondo parziale è invece a senso unico, con la numero uno al mondo che domina e porta a casa il match.
Nulla da fare per Jasmine Paolini, ko all’esordio del gruppo A delle Wta Finals di Riyad contro Aryna Sabalenka. Sfida a senso unico quasi dall’inizio alla fine, con la numero uno al mondo che si impone in due set e in poco più di un’ora. Aryna scappa via subito con il primo break nel turno di battuta iniziale dell’azzurra, per andare agilmente sul 3-0. Sul 4-2 Jasmine risponde strappando il servizio alla sua avversaria per pareggiare il conto dei break, ma la bielorussa trova il contro-break del 5-3 per poi chiudere il primo set nel suo turno di battuta.
Nel secondo parziale le cose non cambiano: Sabalenka parte ancor più forte, con due break consecutivi per andare agilmente sul 4-0. Paolini tiene il servizio e solo per andare sul 4-1, poi la numero 1 del ranking Wta infila il terzo break del secondo set per archiviare la pratica con il 6-1 del definitivo 2-0.