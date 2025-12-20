Basket, Final Eight Coppa Italia: attiva "Christmas promo" per biglietti

Da oggi, sabato 20 dicembre 2025, sino alle 24 di martedì 6 gennaio 2026 è attiva la "Christmas Promo" che permetterà agli appassionati di acquistare in grande sconto, a partire da 9 euro, i biglietti e gli abbonamenti per assistere alla Frecciarossa Final Eight 2026 in programma all'Inalpi Arena di Torino (ampliata di ulteriori 500 posti) dal 18 al 22 febbraio.
L'Evento della Lega Basket Serie A che assegna la Coppa Italia, giunta in questa occasione alla sua edizione numero 50, è divenuto un appuntamento sempre più importante nella stagione del grande basket italiano, mettendo in competizione le 8 migliori squadre al termine del girone di andata.
Oltre all'abbonamento Full con tutte le sette partite e l'abbonamento due giorni per le giornate di mercoledì e giovedì, in occasione della Christmas Promo sono disponibili anche i biglietti singoli per tutte le giornate di gara e l'abbonamento per assistere alle semifinali e alla finale.
Una delle principali novità della
Frecciarossa Final Eight 2026 sarà la disputa a Torino della Fase Finale della IBSA NextGen Cup 2025/26, la manifestazione giovanile che vede protagoniste le formazioni Under 19 delle squadre di Serie A. Giovedì 19 febbraio si disputeranno i quarti di finale al PalaSermig mentre le semifinali e la finale (in programma per venerdì 20 e sabato 21) si disputeranno nel palcoscenico dell'Inalpi Arena. L'accesso sarà totalmente gratuito.
La Frecciarossa Final Eight 2026 è organizzata con il supporto della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Camera di commercio di Torino e il coinvolgimento della FIP Piemonte.
È inoltre in corso il "Roadshow Trophy" della Coppa Italia che sta toccando le province della Regione Piemonte in un percorso di avvicinamento alla Frecciarossa Final Eight 2026 e di coinvolgimento delle società del territorio.