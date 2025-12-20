Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Final Eight Coppa Italia: attiva "Christmas promo" per biglietti

20 Dic 2025 - 12:34

Da oggi, sabato 20 dicembre 2025, sino alle 24 di martedì 6 gennaio 2026 è attiva la "Christmas Promo" che permetterà agli appassionati di acquistare in grande sconto, a partire da 9 euro, i biglietti e gli abbonamenti per assistere alla Frecciarossa Final Eight 2026 in programma all'Inalpi Arena di Torino (ampliata di ulteriori 500 posti) dal 18 al 22 febbraio.

L'Evento della Lega Basket Serie A che assegna la Coppa Italia, giunta in questa occasione alla sua edizione numero 50, è divenuto un appuntamento sempre più importante nella stagione del grande basket italiano, mettendo in competizione le 8 migliori squadre al termine del girone di andata. 

Oltre all'abbonamento Full con tutte le sette partite e l'abbonamento due giorni per le giornate di mercoledì e giovedì, in occasione della Christmas Promo sono disponibili anche i biglietti singoli per tutte le giornate di gara e l'abbonamento per assistere alle semifinali e alla finale.

Una delle principali novità della

Frecciarossa Final Eight 2026 sarà la disputa a Torino della Fase Finale della IBSA NextGen Cup 2025/26, la manifestazione giovanile che vede protagoniste le formazioni Under 19 delle squadre di Serie A. Giovedì 19 febbraio si disputeranno i quarti di finale al PalaSermig mentre le semifinali e la finale (in programma per venerdì 20 e sabato 21) si disputeranno nel palcoscenico dell'Inalpi Arena. L'accesso sarà totalmente gratuito. 

La Frecciarossa Final Eight 2026 è organizzata con il supporto della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Camera di commercio di Torino e il coinvolgimento della FIP Piemonte.

È inoltre in corso il "Roadshow Trophy" della Coppa Italia che sta toccando le province della Regione Piemonte in un percorso di avvicinamento alla Frecciarossa Final Eight 2026 e di coinvolgimento delle società del territorio.

Ultimi video

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

01:41
Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

I più visti di Altri Sport

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:40
Biathlon: Wierer: "È stata una pursuit molto stancante"
16:32
Biathlon, CdM: Wierer terza nell'inseguimento a Le Grand Bornard
15:23
Volley, De Giorgi: "2025 storico, obiettivo lottare sempre per medaglie"
14:37
Sci, Schieder: "Grande gara, mia e dell'intera squadra"
14:22
Milano-Cortina, Buonfiglio: "Nessun pronostico, importante arrivare preparati"