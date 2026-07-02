Wimbledon, Sonego avanza a Wimbledon: batte Diallo e va al terzo turno

TABELLONE MASCHILE

Prosegue il cammino di Lorenzo Sonego a Wimbledon. L’azzurro batte 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 Diallo al secondo turno, aggiudicandosi una maratona che dura ben 4h22’. In una partita in cui regna l’equilibrio, è il torinese a far suo 7-4 il tie-break del primo set, con il canadese bravo a rispondere poi con il 6-4 che gli vale il secondo parziale, dopo aver tolto il servizio all’avversario per la prima volta nel match. Nel terzo set è quindi nuovamente Sonego ad avere la meglio 7-4 in un altro tie-break, nonostante due set point sprecati, ma Diallo non molla e riesce a ristabilire la parità nei parziali sul 2-2: decisivo è l’ennesimo tie-break, vinto questa volta 8-6 dal tennista di Montreal. Tutto si decide allora nel quinto set, dove Lorenzo parte fortissimo e ottiene subito un break, che viene però pareggiato dal controbreak di Gabriel. Il piemontese non ci sta e trova la forza per strappare ancora una volta il servizio al rivale, indirizzando definitivamente la gara sui propri binari: Sonego chiude infatti con il 6-2 finale e vola ai sedicesimi, dove sfiderà Fritz.