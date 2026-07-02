TENNIS

Wimbledon, Sonego avanza a Wimbledon: batte Diallo e va al terzo turno

L'azzurro ha la meglio al quinto set sul canadese, mentre è out tra le donne Tyra Caterina Grant: Bouzkova vince 2-0

02 Lug 2026 - 16:45
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Vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026 Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull’erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una vera e propria maratona della durata di 4h22’: affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolceamara, visto che Tyra Caterina Grant lascia lo Slam inglese: l’azzurra cade 7-5, 6-3 contro Bouzkova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo.

TABELLONE MASCHILE
Prosegue il cammino di Lorenzo Sonego a Wimbledon. L’azzurro batte 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 Diallo al secondo turno, aggiudicandosi una maratona che dura ben 4h22’. In una partita in cui regna l’equilibrio, è il torinese a far suo 7-4 il tie-break del primo set, con il canadese bravo a rispondere poi con il 6-4 che gli vale il secondo parziale, dopo aver tolto il servizio all’avversario per la prima volta nel match. Nel terzo set è quindi nuovamente Sonego ad avere la meglio 7-4 in un altro tie-break, nonostante due set point sprecati, ma Diallo non molla e riesce a ristabilire la parità nei parziali sul 2-2: decisivo è l’ennesimo tie-break, vinto questa volta 8-6 dal tennista di Montreal. Tutto si decide allora nel quinto set, dove Lorenzo parte fortissimo e ottiene subito un break, che viene però pareggiato dal controbreak di Gabriel. Il piemontese non ci sta e trova la forza per strappare ancora una volta il servizio al rivale, indirizzando definitivamente la gara sui propri binari: Sonego chiude infatti con il 6-2 finale e vola ai sedicesimi, dove sfiderà Fritz.

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TABELLONE FEMMINILE
Dopo l'impresa al primo turno, si ferma al secondo il percorso di Tyra Caterina Grant. La diciottenne perde infatti 7-5, 6-3 contro Marie Bouzkova, in un match che lascia però dei rimpianti all’azzurra. Tolta la battuta all’avversaria e salita così sul 3-1 nel primo set, la nativa di Roma subisce infatti due break e finisce col perdere 7-5 il parziale inaugurale contro la numero 23 al Mondo. Il copione sembra però ribaltarsi nel secondo set, quando è proprio Grant a rimontare due game di svantaggio, impattando la sfida sul momentaneo 2-2. Bouzkova decide allora di cambiare marcia e riesce a strappare il servizio all’azzurra, ma poi trema sul più bello e rischia di vanificare tutto: ritrovatasi in svantaggio 15-40 nel gioco decisivo, la ceca è costretta ad annullare due palle break prima di chiudere ogni discorso con il 6-3 che le vale il passaggio al terzo turno. Lascia comunque Wimbledon tra gli applausi Grant, alla quale resta la soddisfazione di aver battuto Boulter nella sua gara d’esordio assoluta ai Championships.

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