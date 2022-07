Wimbledon, Nadal annuncia il ritiro dal torneo: Kyrgios è in finale

WIMBLEDON

Lo spagnolo messo ko da uno strappo agli addominali: "Ci ho pensato tutto il giorno, non ha senso giocare con questo dolore"

Rafael Nadal annuncia il ritiro dal torneo di Wimbledon. Lo spagnolo, dopo l'eroico quarto di finale vinto contro Fritz, ha deciso di dare forfait a causa dell'infortunio agli addominali: "Ho uno strappo muscolare - le sue parole -. Ho pensato tutto il giorno alla decisione da prendere, ma penso non abbia senso continuare". Nadal, vincitore agli Australian Open e al Ronald Garros, vede così sfumare il sogno del Grande Slam, mentre Nick Kyrgios, che doveva essere il suo avversario in semifinale, è già certo di giocarsi la finalissima. © Getty Images

"Sono molto triste, però, man mano che si va avanti l’infortunio può solo che peggiorare - ha spiegato in conferenza -. Non riesco a fare il movimento normale del servizio, non sono in condizione per scendere in campo. Devo rispettare me stesso, non voglio giocare senza poter essere al 100% ed essere competitivo per vincere il torneo. Inoltre, a questo punto della mia carriera sforzarsi è pericolosissimo, non posso rischiare così tanto e stare due tre mesi fuori dai tornei. Se succede va bene, però non deve avvenire perché io mi sforzo e chiedo troppo al mio corpo. Il Grande Slam? In realtà non ci penso, ora gioco per essere felice, vincere il più possibile e basta".

