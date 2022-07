Wimbledon: un grande Nadal supera Fritz (e i problemi fisici), prima volta per Kyrgios in semifinale

WIMBLEDON

Lo spagnolo sembra spesso sul punto di ritirarsi, ma alla fine rimonta lo statunitense in cinque set 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4) e ora affronterà al penultimo atto l’australiano, che batte Garín 6-4, 6-3, 7-6(5)

Immenso Rafa Nadal. Il campione spagnolo mette da parte in maniera coriacea il problema agli addominali e ribalta 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4) Taylor Fritz, che sfiora soltanto il sogno della semifinale di Wimbledon. Sarà invece un debutto tra i primi quattro in uno Slam per Nick Kyrgios, che supera ai quarti 6-4, 6-3, 7-6(5) Cristian Garín. Il cileno saluta il Torneo dopo un bel percorso. Tra le donne, l’altra semifinale sarà tra Halep e Rybakina. Nadal-Fritz, i migliori scatti del braccio di ferro da 5 set





































TABELLONE MASCHILE

Ci vogliono 4 ore e 20 minuti per decretare l’avversario in semifinale di Kyrgios e alla fine ad avere la meglio è uno straordinario Rafael Nadal, che piega 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4) un ottimo Taylor Fritz, in un match decisamente più equilibrato. Lo spagnolo, visibilmente dolorante per gran parte del match, mette da tutto da parte, non molla nulla e accede per l’ottava volta tra i primi quattro a Wimbledon. L’americano piazza cinque game consecutivi e vince il primo set in 37 minuti nonostante il break strappato in avvio dallo spagnolo. È però già chiaro a tutti che Nadal non stia bene: il problema agli addominali lo tormenta e il numero 3 del mondo è costretto a risalire la china nel secondo parziale, caratterizzato da un’ora di gioco “misteriosa” sul Centrale. Prima Nadal scappa 3-0 con il break, poi Fritz torna sotto con il controbreak; a quel punto Rafa chiama il trainer, entra negli spogliatoi, esce rigenerato e, nonostante il padre lo invitasse al ritiro, si aggiudica il set 7-5 sfruttando gli errori dell’americano. I break strappati da Fritz nel terzo e nel nono game gli fanno mettere nuovamente la freccia nel conto dei set (2-1). Un altro passaggio “inspiegabile” di questo match arriva nel quarto parziale: un set da cinque break (evento quasi inedito a questo livello a Wimbledon) viene vinto comunque da Nadal, che ci mette l’anima e riesce a beffare un Fritz veramente timoroso. Si va così al quinto set: break del maiorchino e controbreak immediato del numero 14 del mondo tra il settimo e l’ottavo game. Infine, il super tie-break dà ragione a un infinito Nadal: 10-4.

E anche la pratica Cristian Garín viene archiviata. Nick Kyrgios vola alle semifinali di Wimbledon 2022 e conquista così, per la prima volta in carriera, i primi quattro posti in uno Slam. Traguardo meritato quello raggiunto dall’australiano, che ora vuole portare a termine l’intenzione, da lui stessa dichiarata, di dimostrare di essere il migliore sull’erba. Nel frattempo, nella gara valida per i quarti di finale contro il cileno, che era un po’ la sorpresa di questo Torneo, il punteggio finale parla 6-4, 6-3, 7-6(5). Kyrgios è bravo a recuperare il break di svantaggio arrivato in avvio di primo set, controbrekkando nel sesto game e strappando il servizio decisivo nel decimo. Il numero 40 del mondo conduce poi la sfida nel secondo con il break determinante nel corso del quarto gioco. Alla fine, è il tie-break del terzo set a sancire la sua qualificazione in semifinale: Garín perde l’occasione di portarsi sul set point e il nativo di Canberra vince 7-5.

NADAL: "PENSAVO DI NON FINIRE IL MATCH"

"Ho avuto un problema agli addominali e quindi ho dovuto cercare un modo diverso per servire e fare certi colpi. Davvero pensavo di non riuscire a finire la partita, ma questo campo mi ha dato forza e sono riuscito a continuare". Così Rafa Nadal dopo il trionfo in cinque set nei quarti di finale a Wimbledon contro lo statunitense Taylor Fritz. Nadal ora ha 48 ore a disposizione per recuperare la miglior condizione possibile con cui affrontare l'australiano Nick Kyrgios, ma il successo odierno ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia. "A me piace giocare queste partite, davanti a questo pubblico, che ringrazio - ha detto lo spagnolo ricevendo in cambio un'ovazione -, e lì ho trovato la forza"

TABELLONE FEMMINILE

Si completa il quadro delle semifinali di Wimbledon 2022 anche tra le donne. Simona Halep raggiunge la sua nona semifinale Slam (la prima dagli Australian Open 2020) battendo Amanda Anisimova 6-2 6-4. Sfiderà Elena Rybakina, vittoriosa 4-6, 6-2, 6-3 su Ajla Tomljanovic, nel remake della finale di Dubai vinta da Halep in tre set. La rumena è protagonista di una sfida a senso unico sul Centrale contro la testa di serie n° 20. Anasimova, dopo aver subito un netto 6-2, va sotto 5-1 anche nel secondo set. Qua l’americana ha una reazione di orgoglio e piazza un parziale di 13 punti a 3 con tre palle break per il clamoroso 5-5, ma Halep stringe i denti e chiude 6-4.

Rybakina, invece, batte in rimonta Ajla Tomljanovic che si ferma per il secondo anno di fila ai quarti di Wimbledon, dopo aver perso nel 2021 contro la connazionale Ashleigh Barty. L’australiana battezza il primo set dopo un break in un game fiume in apertura: 6-4. Poi, però, le sue percentuali al servizio abbassano drasticamente (42% con la prima) e così la kazaka infila 7 game consecutivi: 6-2 e 3-0 nel terzo e decisivo set. Finale con break e controbreak, ma non cambia l’inerzia: 6-3 e prima semifinale Slam in carriera per Rybakina.