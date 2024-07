Wimbledon, Musetti sa come battere Djokovic: tifo favorevole e nervosismo del serbo le chiavi del successo

TENNIS

Il 22enne di Carrara sarà chiamato a sfidare per la settima volta il fuoriclasse serbo, alle prese con alcuni grattacapi legati al pubblico inglese

La conferma è arrivata nella sfida degli ottavi contro Holger Rune dove il serbo si è reso protagonista di un gesto del tutto fuori luogo nei confronti dei supporters presenti sugli spalti. Per rispondere ai "buuuu" provenienti dagli spalti, il fuoriclasse di Belgrado ha replicato così: "Tutti i tifosi meritano rispetto, grazie per essere rimasti qui questa sera. A tutti quei tifosi che hanno deciso di mancare di rispetto nei miei confronti, auguro una goooooood night" prolungando appositamente la parola così da irritare il pubblico.

Vedi anche Tennis Wimbledon, Musetti: "Djokovic è una leggenda ma io amo le sfide e sono ambizioso" Djokovic non è nuovo a questi atteggiamenti e anzi, a volte hanno un'arma a suo favore tanto da irritare gli avversari, tuttavia i tifosi inglesi non sembrano così pronti a perdonarlo tanto che, non appena è stato pronunciato il suo nome quale avversario di Musetti, hanno ricominciato con gli ululati. Il tifo potrebbe quindi essere un fattore a vantaggio del 22enne di Carrara che sta vivendo uno dei momenti più belli della sua carriera tanto da diventare il secondo italiano più giovane a raggiungere una semifinale a Wimbledon dopo Jannik Sinner.

A peggiorare il nervosismo di Djokovic ci ha pensato una giornalista della BBC che, a causa di una domanda non apprezzata, è stata piantata in asso dopo soli 98 secondi dal serbo. Segnali che il carattere dell'ex numero 1 al mondo inizi a tentennare? Non lo possiamo sapere, anche perché dalla sua ha un'esperienza pluridecennale che gli ha permesso di diventare il terzo tennista a raggiungere questo traguardo a 37 anni dopo Ken Rosewall nel 1974 e Roger Federer nel 2019, eguagliando a quota 13 il record di semifinali giocate dallo svizzero nello Slam inglese.

Vedi anche Tennis Magico Musetti a Wimbledon: l'azzurro lotta con Fritz e centra per la prima volta la semifinale Musetti sa però come si però come si batte Djokovic visto che nel 2023 è riuscito a imporre la propria legge negli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo dove vinse con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4. Si tratta dell'unico successo su sei precedenti, ma se guardiamo gli Slam, il toscano ha saputo condurre per due volte il numero 3 della classifica ATP al quinto set al Roland Garros trovandosi in entrambe i casi in vantaggio per due set a uno. Sull'erba i due non si sono mai incontrati e chissà che questo terreno possa essere propenso per una nuova impresa.