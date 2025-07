Wimbledon, Sinner: "Non mi sento per niente un vincitore. Non è il finale che volevamo"

"Non so cosa dire, Grigor è un giocatore incredibile e oggi lo ha dimostrato, è stato davvero sfortunato. E' un buon amico, ci conosciamo bene, è stato davvero molto sfortunato. Ha avuto tanti infortuni e sappiamo quanto tiene a questo sport. Gli auguro di rientrare il più presto possibile. Non mi sento per niente un vincitore e non mi sento di dire altro". Così Jannik Sinner dopo il ritiro di Grigor Dimitrov per infortunio negli ottavi di finale a Wimbledon mentre il bulgaro si trovava in vantaggio per due set a zero: "Grazie per essere venuti, ma questo non è il finale che ci saremmo augurati", ha aggiunto invitando il pubblico a tributare un applauso all'avversario.