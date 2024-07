Novak Djokovic vola direttamente in semifinale a Wimbledon: Alex De Minaur si ritira prima dei quarti 

TENNIS

Il 37enne di Belgrado potrà preparare al meglio la prossima sfida che vedrà il vincitore dell'incontro fra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz

Novak Djokovic è già in semifinale di Wimbledon senza nemmeno scendere in campo. Il 37enne serbo, tornato a giocare dopo l'intervento al ginocchio svolto a ridosso dello Slam inglese, non dovrà affrontare l'australiano Alex De Minaur, ritiratosi prima dei quarti di finale in programma nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio.

Un grosso vantaggio per il nativo di Belgrado che potrà ora prepararsi con qualche giorno in più alla semifinale che affronterà il vincitore della sfida fra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Una notizia non certo favorevole per il toscano che, in caso del successo sull'americano, si troverà ad affrontare l'ex numero 1 al mondo più riposato.