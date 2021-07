Wimbledon: Federer supera Norrie, agli ottavi c'è Sonego

TENNIS

Lo svizzero batte in quattro set il padrone di casa con il punteggio di 6-4, 6-4, 5-7, 6-4: ora la sfida al torinese. Avanza anche Zverev, che batte Fritz, si ritira Kyrgios

Sarà Roger Federer l'avversario di Lorenzo Sonego negli ottavi di finale di Wimbledon: lo svizzero batte in quattro set (6-4, 6-4, 5-7, 6-4) il britannico Cameron Norrie e si guadagna la sfida al torinese. Avanza anche Alexander Zverev, che supera in rimonta lo statunitense Taylor Fritz, steso 6(3)-7, 6-4, 6-3, 7-6(4): affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, che passa il turno sfruttando il ritiro dopo due set di Nick Kyrgios.

TABELLONE MASCHILE

Pur soffrendo, Roger Federer piega il padrone di casa Cameron Norrie e vola agli ottavi di finale di Wimbledon contro Lorenzo Sonego. Lo svizzero passa il turno vincendo 6-4, 6-4, 5-7, 6-4 contro il britannico in un match nel quale il numero 8 al mondo, a caccia del nono successo nei Championships, concede appena due palle break nei primi due set, vinti rispettivamente 6-4. L'avvio del 39enne è ottimo, visto che il suo avversario non riesce mai a mettere in difficoltà il servizio e, dall'altra parte, concede invece tante palle break (con tre doppi falli solo nel primo game): la seconda decide il primo set, nel quale Federer passa dal 2-3 al 5-3 e, dopo un turno in battuta, chiude sul 6-4. Il risultato è lo stesso del secondo parziale: qui Federer rischia per la prima volta di perdere il servizio, ma resiste e al game successivo mette al segno il break. Norrie annulla anche un set point sul suo turno in battuta, ma al momento di servire per il 6-4 l'elvetico non sbaglia. Nel terzo set, non si vedono palle break prima dell'undicesimo game: sul 5-5, Norrie evita per due volte il 5-6, si aggiudica il turno in battuta ed è poi cinico nell'approfittare degli errori di Federer, che perde il servizio a zero. Il terzo parziale va così al britannico, che con il 7-5 riapre il match. Nel quarto set, il numero 8 al mondo strappa il servizio e si porta sul 3-2, ma il padrone di casa trova subito controbreak e 3-3. Federer, però, trova il secondo break nel nono game e sale sul 5-4. Poi, al momento di servire per il match, non sbaglia e chiude sul 6-4, 6-4, 5-7, 6-4 dopo 2 ore e 35 minuti di gioco, qualificandosi per gli ottavi di finale: il prossimo ostacolo sulla strada dell'elvetico è Lorenzo Sonego.

Vince in rimonta Alexander Zverev: il tedesco, dopo il primo set perso al tie break, vince 6(3)-7, 6-4, 6-3, 7-6(4) contro Taylor Fritz. Lo statunitense, nel primo game, annulla subito due palle break, poi il numero 40 e il numero 6 della classifica Atp vincono i rispettivi turni in battuta fino al tie-break, dominato 7-1 da Fritz. Nel secondo, però, Zverev strappa per due volte il servizio e, nonostante il controbreak, vince 6-4, pareggiando il conto dei set. Il terzo se lo aggiudica ancora il 24enne, che approfitta della seconda di due palle break concesse nell'ottavo game e sale dal 3-3 al 6-3. Il servizio torna ad essere il protagonista nel quarto parziale, in cui ci sono appena tre palle break, tutte annullate: inevitabile dunque il tie-break, che stavolta va a Zverev con il punteggio di 7-4. Il tedesco vola così agli ottavi di finale: affronterà Felix Auger-Aliassime, che sfrutta il ritiro per infortunio di Nick Kyrgios sull'1-1 (2-6, 6-1) per sfidare il numero 6 al mondo. Il canadese perde malamente il primo set, poi l'australiano inizia ad accusare un problema agli addominali che prima gli rallenta il servizio, poi gli impedisce di proseguire con i turni in battuta, costringendolo così a salutare Wimbledon. Sarà Ilya Ivashka l'avversario agli ottavi di finale di Matteo Berrettini. Il bielorusso, infatti, batte con un triplo 6-4 l'australiano Jordan Thompson, capace di eliminare Ruud al primo turno, perdendo però almeno una volta il servizio in ognuno dei tre parziali: buone indicazioni per il numero 9 al mondo, a caccia dei quarti. Infine, avanza anche Hubert Hurkacz: il polacco impiega meno di un'ora e mezza di gioco per piegare 6-3, 6-4, 6-2 il kazako Alexander Bublik.

TABELLONE FEMMINILE

Non si ferma la cavalcata di Cori Gauff: la statunitense, numero 23 al mondo, batte con un doppio 6-3 la slovena Kaja Juvan: agli ottavi se la vedrà con la tedesca Angelique Kerber, che dopo aver perso il primo set per 6-2 travolge la bielorussa Aliaksandra Sasnovich 6-0, 6-1. Va a Karolina Muchova, invece, la sfida con la russa Anastasia Pavluychenkova, stesa con il punteggio di 7-5, 6-3: per la ceca c'è ora il match con la spagnola Paula Badosa, che supera 5-7, 6-2, 6-4 Magda Linette. Non si ferma, invece, la sorprendente cavalcata di Emma Raducanu: la britannica, appena 18 anni e numero 338 Wta, batte anche la 45esima al mondo Sorana-Mihaela Cirstea, ko con il punteggio di 6-3, 7-5, e diventa la più giovane inglese nell'era Open a raggiungere gli ottavi nello Slam di casa. La prossima avversaria sarà Ajla Tomljanovic: l'australiana rimonta Jelena Ostapenko e passa in tre set 4-6, 6-4, 6-2. La sfida tra Barbora Krejcikova e Anastasija Sevastova va alla ceca, che batte 7-6(1), 3-6, 7-5 la lettone.