Wimbledon: Djokovic avanza ai quarti, è lui l’avversario di Sinner

WIMBLEDON

Il serbo supera 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 l’olandese Van Rijthoven, sorpresa del torneo, e prenota la sfida con l’azzurro

E’ Novak Djokovic il prossimo avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon. Il serbo supera gli ottavi grazie alla vittoria 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 sull’olandese Van Rijthoven, numero 104 del mondo e sorpresa di questa edizione del torneo londinese. Qualche brivido per il campione in carica, che martedì affronta l’azzurro. Avanzano anche Goffin e Norrie tra gli uomini, nel tabellone femminile prosegue la corsa della Jabeur. © ipp

TABELLONE MASCHILE

Come da pronostico ci sarà Novak Djokovic sulla strada di Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon. Il serbo, campione delle ultime tre edizioni del torneo sull’erba londinese, deve risolvere più problemi del previsto contro l’olandese Van Rijthoven, numero 104 del mondo e autore di una sorprendente e inattesa cavalcata fino agli ottavi di finale. Qui però si scontra contro lo strapotere di Djokovic, vincitore 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 dopo qualche brivido. Nole parte fortissimo mentre l’olandese sente la tensione dell’esordio sul campo Centrale, nel secondo set però Van Rijthoven mostra il suo tennis brillante e il suo servizio implacabile, sorprendendo Djokovic. Nel terzo parziale il serbo si ricompone e riprende a macinare alzando il ritmo al massimo, la brillantezza di Van Rijthoven pian piano svanisce sotto i colpi di Nole, della stanchezza e della tensione: gli ultimi set sono una passerella per la testa di serie numero 1 del torneo, che tira un sospiro di sollievo. Per Sinner, martedì, è in arrivo una sfida tanto affascinante quanto complicata. Nelle altre partite, David Goffin si aggiudica la maratona di quattro ore e mezza contro l’americano Tiafoe: 7-6(3), 5-7, 5-7, 6-4, 7-5 per il belga, ora atteso dal britannico Norrie che esalta il pubblico di casa grazie al 6-4, 7-5, 6-4 sull’altro americano Paul.

TABELLONE FEMMINILE

Continua senza intoppi la corsa a Wimbledon di Ons Jabeur, testa di serie numero 3 e a questo punto favorita alla vittoria finale del torneo femminile dopo l’eliminazione della Swiatek. La tunisina soffre nel primo set e riesce a chiudere soltanto 11 punti a 9 il tie break contro la belga Mertens, poi nel secondo parziale mette a segno due break (dopo averne subito uno a sua volta) per il 7-6(9), 6-4 finale. La Jabeur affronta ai quarti la ceca Bouzkova, vincitrice 7-5, 6-2 sulla francese Garcia. L’altro quarto di finale sarà invece il derby tedesco tra le due sorprendenti Maria e Niemeier: la prima lotta oltre due ore prima di avere la meglio 5-7, 7-5, 7-5 sulla Ostapenko, la seconda elimina la beniamina di casa Watson per 6-2, 6-4.