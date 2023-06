Wimbledon, derby Sonego-Berrettini al primo turno

Tennis

Sorteggiato il tabellone dei Championships: Sinner pesca Cerundolo, Musetti affronterà Varillas. Tra le donne esordio difficile per Paolini contro Kvitova

Sarà derby italiano nel primo turno di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in programma da lunedì. Il sorteggio ha regalato la sfida tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Un esordio difficile per entrambi, soprattutto per il romano che arriva ai Championships con tanti dubbi sulla propria condizione fisica. Il numero 1 azzurro Jannik Sinner ha pescato l'argentino Juan Manuel Cerundolo, in quello che dovrebbe essere un debutto agevole. Partita complicata invece per Jasmine Paolini che affronterà Petra Kvitova.

Il tabellone maschile

Chi sorride è Lorenzo Musetti che se la vedrà con il peruviano Juan Pablo Varillas, numero 60 della classifica mondiale. Il toscano potrebbe avere la strada spianata fino al terzo turno, dove incontrerebbe il polacco Hubert Hurkacz per poi trovare Novak Djokovic. Può essere soddisfatto anche Sinner che ha trovato un angolo del tabellone favorevole, con la proiezione di un ottavo con Taylor Fritz e un quarto con Casper Ruud. L'altoatesino alla vigilia del sorteggio si è concesso il lusso di allenarsi sul centrale con il campione in carica Djokovic. E chissà che non abbia "rubato" qualche consiglio al fuoriclasse serbo.

Inizialmente però l'interesse sarà tutto per la sfida fratricida tra Berrettini e Sonego. Il torinese parte con i favori del pronostico, ma il romano conosce bene l'erba dell'All England Club e la finale 2021 è ancora impressa nella sua mente. Per quanto riguarda gli altri azzurri Marco Cecchinato è finito nella parte alta del tabellone, quella di Carlos Alcaraz, e nel primo turno gioca con il cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero 25. Matteo Arnaldi, fresco di prima qualificazione al main draw dei Championships, affronterà lo spagnolo Roberto Carballés Baena.

Il tabellone femminile

Tra le donne il sorteggio non ha sorriso alle tenniste italiane. La partita più difficile ce l'ha Jasmine Paolini che ha pescato la due volte vincitrice di Wimbledon Petra Kvitova. Poco meglio è andata a Camila Giorgi, attualmente in semifinale a Eastbourne. La marchigiana esordirà con la russa Varvara Gracheva, ma in caso di successo troverebbe la numero 2 del seeding Aryna Sabalenka. Stesso discorso per Martina Trevisan che in caso di trionfo con la spagnola Sara Sorribes Tormo si regalerebbe un secondo turno con la campionessa del Roland Garros e n°1 del ranking mondiale Iga Swiatek. La polacca però a Bad Homburg è stata colpita da febbre e intossicazione alimentare.

Sorteggio amaro anche per Lucrezia Stefanini che incontrerà l'insidiosa estone Aneit Kontaveit. Ha maggiori chance di andare avanti nel torneo Elisabetta Cocciaretto. La 22enne di Ancona ha trovato la colombiana Camila Osorio, ma il terzo turno con Jessica Pegula è alla portata. Infine, Lucia Bronzetti giocherà contro la rumena Jacqueline Cristian e Sara Errani affronterà la statunitense Madison Brengle.