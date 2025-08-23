Us Open 2025: Musetti, Cobolli e Alcaraz si fanno benedire da don Luigi Portarulo

Ieri momento emozionante e spirituale a New York per diversi tennisti che stanno preparandosi agli Us Open 2025: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e (nella giornata di giovedì) Carlos Alcaraz, tra gli altri, sono stati accolti e benedetti da don Luigi Portarulo, prete della comunità italiana a NY, nella chiesa di St Patrick's. Presente anche Flavia Pennetta, vincitrice del torneo americano nel 2015.