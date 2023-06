Wimbledon, annunciate le teste di serie: per l'Italia solo Sinner e Musetti

Il via il 3 luglio

I numeri uno del tabellone 2023 sono Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. L'Italia si aggrappa all'altoatesino e al toscano

Nella mattinata di mercoledì 28 giugno sono state ufficializzate le teste di serie di Wimbledon 2023. I numeri uno sono Carlos Alcaraz e Iga Swiatek. Lo spagnolo è tornato in vetta alla classifica Atp dopo il successo della scorsa settimana al Queen's. La polacca è reduce dal trionfo al Roland Garros. Tra gli italiani solo Jannik Sinner, 8, e Lorenzo Musetti, 14, sono teste di serie.

La pattuglia azzurra arriva ai Championships dopo un periodo complicato. Sia Sinner che Matteo Berrettini hanno dovuto fare i conti con infortuni e ritiri e sono l'ombra di loro stessi. Il romano, in particolare, è scivolato fuori dai migliori 32 giocatori al mondo e ora occupa la 37esima posizione. La finale raggiunta nel 2021 è un lontano ricordo. Berrettini potrebbe essere un avversario ostico per tutti, ma partirà come outsider, nella speranza di riscattare le ultime prestazioni negative.

Hanno maggiori credenziali sia Sinner che Musetti. L'altoatesino viene dal ritiro ad Halle, ma nei giorni scorsi ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche. Il toscano è il tennista italiano più in forma e la sfuriata di coach Simone Tartarini post sconfitta con Holger Rune al Queen's potrebbe dargli la carica.

Tra i big, al maschile Alcaraz e Novak Djokovic partono con i favori del pronostico. Il serbo è testa di serie numero 2 e quindi può incontrare solamente in finale lo spagnolo, in quella che sarebbe una sfida dallo spettacolo assicurato. Occhio anche a Daniil Medvedev e Casper Ruud, numero 3 e 4 del tabellone, così come il 5 Stefanos Tsitsipas, il 6 Rune e il 7 Andrey Rublev. Infine, Alexander Zverev, semifinalista al Roland Garros, è testa di serie numero 19. Tra i giocatori da evitare nel sorteggio di venerdì 30 giugno ci sono il bi-campione di Wimbledon Andy Murray, il tre volte vincitore di un Grande Slam Stan Wawrinka, il campione 2020 dello US Open Dominic Thiem e l'emergente statunitense Ben Shelton.

Al femminile, Swiatek vuole migliorare il quarto di finale 2021 che attualmente è il suo miglior risultato All England Club. Alle sue spalle, la testa di serie numero 3 Elena Rybakina difende il titolo 2022. Prima della kazaka in ordine di classifica c'è Aryna Sabalenka, vincitrice degli Australian Open. Da tenere d'occhio sono anche la finalista 2022 Ons Jabeur (testa di serie n° 6), la campionessa del Roland Garros 2017 Jelena Ostapenko (n° 17) e la due volte vincitrice dei Championships Petra Kvitova (n° 9).

Nel primo turno vanno evitate Venus Williams, Elina Svitolina, Katie Boulder, Bianca Andreescu e Sloane Stephens. L'Italia non vanta nessuna testa di serie al femminile. Le speranze azzurre sono riposte in Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Camila Giorgi. Il torneo scatterà lunedì 3 luglio, al termine delle qualificazioni iniziate il 26 giugno.

