Wimbledon, Cobolli: "Sono felice ma ora devo trovare una casa..."

"Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set perché è caldo ed è meglio risparmiare le energie. Sono orgoglioso di me stesso e felice per la vittoria. Rispetto Alex come persona e come giocatore, è molto complicato giocarci contro". Così Flavio Cobolli dopo la vittoria sull'australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon.