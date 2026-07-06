Trapani: l'atleta olimpico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per stupro

Condannato a 5 anni e 4 mesi anni per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani nel luglio del 2022. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani presieduto da Franco Messina. Insieme all'atleta delle fiamme oro, 30 anni originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: si tratta di Davide Lupo, 31 anni di Ribera (Agrigento); Claudio Tutino 35 anni di Cattolica Eraclea (Agrigento) e Stefano Mongiovì, 30 anni anche lui di Ribera.