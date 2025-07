Sinner, dopo Wimbledon toccata e fuga a casa: ora vacanza a Monte-Carlo

La gioia per il successo a Wimbledon 2025 prevedibilmente lo accompagnerà ancora per qualche giorno ma per Jannik Sinner è ora di archiviare Londra e rientrare a casa, non quella di Sesto Pusteria, dove non vive più da tempo, ma a Monte-Carlo dove ha la residenza. Il numero al mondo, però, ha fatto comunque tappa in Italia, per la precisione all'aeroporto di Bolzano, dove ha accompagnato famiglia e staff con un volo privato prima di ripartire per il Principato. Vera e propria toccata e fuga, visto che Sinner non è neppure passato dalla hall dello scalo bolzanino dove c'era giornalisti e persone che lo attendevano per un saluto.