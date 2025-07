Wimbledon, la finale Sinner-Alcaraz in diretta

Entra bene con la risposta di rovescio Sinner, costringendo Alcaraz all'errore col rovescio in uscita dal servizio. L'aggressività in risposta dell'azzurro porta al doppio fallo del numero due del mondo, che si ritrova in un attimo sotto 0-30. Grandissimo serve&volley di Alcaraz sotto di due punti, perfetta la volée di rovescio per dimezzare lo svantaggio. Il secondo doppio fallo del game dello spagnolo concede subito due palle break per Sinner, che non può nulla sul decimo ace di Alcaraz che annulla la prima occasione per l'azzurro. Gran dritto in uscita dal servizio dello spagnolo su una risposta non incisiva di Sinner, si va ai vantaggi dopo le due occasioni di break per l'azzurro. La risposta di rovescio del numero uno del mondo è lunga di pochissimo e Alcaraz con l'undicesimo ace porta a casa un game pericolosissimo.