Tennis: Sinner batte Alcaraz in finale, primo italiano a vincere Wimbledon

Jannik Sinner entra nella storia: il numero uno al mondo ha battuto Carlos Alcaraz in quattro set nella finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione, diventando il primo italiano a vincere ai Championships. Il tennista azzurro ha trionfato in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in tre ore e sei minuti di gioco, prendendosi così la rivincita sullo spagnolo dopo la finale persa nel Roland Garros. Per Sinner è il quarto Slam messo in bacheca, il primo sui campi in erba londinesi.