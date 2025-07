Tennis, Sinner: "La pressione? Mi piace, è un privilegio averla"

Jannik Sinner è tornato a parlare del suo trionfo a Wimbledon e lo ha fatto soffermandosi su un aspetto in particolare, ovvero sulla gestione della pressione nei momenti cruciali come può essere la finale di uno Slam: "A me la pressione piace, se non senti pressione vuol dire che non ti importa - le parole dell'azzurro in una lunghissima intervista agli americani di Cnbc -. Mi sento privilegiato a essere in questa posizione. Certo, hai un bersaglio sulla schiena e tutti ti studiano, ma proprio per questo continuo ad allenarmi duramente. Devo sempre migliorare e per questo ho bisogno del mio team. La pressione è un privilegio".