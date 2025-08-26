Us Open, Sinner vuole difendere titolo e primato: il primo ostacolo è Kopriva

Sarà dunque una splendida sfida a distanza quella tra Jannik e Carlos per il posto di numero 1. Sinner resterebbe numero 1 dopo lo US Open 2025 se confermerà il titolo, sarà sconfitto in finale, purché non da Alcaraz o in semifinale, a patto lo spagnolo Alcaraz perda al massimo ai quarti. Può anche perdere ai quarti, sempre a patto che Alcaraz non superi gli ottavi, e anche agli ottavi, sempre che il murciano perda al massimo al terzo turno. Martedì 26 agosto, intorno alle 20, Sinner tornerà in campo dopo il preoccupante forfait di Cincinnati, legato ad un virus che non ha permesso di concludere la finale contro Alcaraz. Il primo ostacolo è il ceco Vit Kopriva che a 28 anni ha deciso di uscire dall'ombra. Il 2025 è per lui l'anno delle prime volte. La top 100 e la vittoria di un incontro in uno Slam (al primo turno del Roland Garros ha battuto Thiago Monteiro) sono la ricompensa per tutte le partite sui campi del circuito minore alla ricerca dei punti necessari per infrangere la barriera dei migliori 100 giocatori del mondo. Salito alla 78ma posizione il tennista ceco sogna a occhi aperti. Sinner dovrà subito prendere le misure contro un avversario 'sconosciuto' (nessun precedente tra i due) e iniziare quella cavalcata che lo porterebbe a vincere il terzo Slam nel 2025, distanziando così il rivale Alcaraz nei conti stagionali e soprattutto eguagliandolo in quelli complessivi (cinque). In caso contrario Carlos non solo può prendersi il primato, issarsi a numero 1 e pareggiare i Major dell'anno ma allungare nel computo totale. Insomma, un testa a testa intrigante e il giusto epilogo di una stagione di Slam dominata da due nuovi fenomeni del tennis mondiale che stanno scrivendo una nuova era.