Tiro a volo, Mondiali: azzurri a caccia di titoli nelle gare di Trap

Chiuso il capitolo dello skeet, il Mondiale 2025 di tiro a volo prosegue con le gare di Trap. Secondo programma, le pedane greche del Malakasa Shooting Range di Atene ospitano oggi gli allenamenti ufficiali della specialità regina, con le atlete e gli atleti impegnati negli ultimi rifinimenti prima dell'inizio della competizione, al via domani. Nella capitale ellenica, la squadra del direttore tecnico Marco Conti ieri si è dedicata agli allenamenti liberi. A tentare la corsa ai titoli iridati 2025, tra gli uomini, saranno il tarantino Mauro De Filippis, che dopo l'argento al Mondiale di Lonato del 2019 è determinato a regalarsi quello che potrebbe essere il primo titolo di campione del mondo della carriera; Massimo Fabbrizi, marchigiano di Monteprandone, già campione nel 2011 a Belgrado e nel 2015 a Lonato; e Giovanni Pellielo che di titoli ne ha già quattro (Nicosia '95, Lima '97, Barcellona '99 e Lima 2013, ndr) e che con il quinto diventerebbe il nuovo recordman della specialità. Nella classifica femminile l'Italia sarà rappresentata da Silvana Maria Stanco, atleta campana di Sturno, già salita sul podio mondiale con il bronzo di Changwon in Corea nel 2018, Alessia Iezzi e Valentina Panza, al suo debutto in una competizione iridata. La gara si articolerà in tre giorni: 50 piattelli mercoledì 15 ottobre, 50 piattelli giovedì 16 ottobre e 25 piattelli venerdì 17 ottobre. Nella giornata di venerdì i migliori sei di ogni classifica si sfideranno nelle finali, in programma a partire dalle 14.00 italiane.