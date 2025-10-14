Monaco, ecco Pocognoli: "Club magnifico, voglio un calcio dominante"

Dopo l'esonero di Adi Hutter, il Monaco ha deciso di puntare su Sebastien Pocognoli, ormai ex allenatore dell'Union Saint-Gilloise. Il tecnico ha rilasciato le sue prime parole al sito del club monegasco: "Sono molto emozionato e ambizioso, ma anche realista rispetto al contesto in cui arrivo: un club magnifico, con tanta storia e grandi obiettivi. Quando penso a questa società, mi viene subito in mente il suo straordinario centro di formazione, che negli anni ha prodotto campioni eccezionali. Bisognerà lavorare in fretta ma con precisione, essere chiari nelle richieste ai giocatori. Il mio calcio è dominante, con e senza palla: pressing alto, controllo del possesso e transizioni rapide a seconda dell'avversario. Voglio una squadra coraggiosa, che imponga il proprio ritmo".