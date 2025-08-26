Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
US OPEN

Us Open: Alcaraz batte Opelka e avanza, a Cobolli il derby italiano

Lo spagnolo non sbaglia ed elimina Opelka in tre set. Battaglia epica tra Flavio e Passaro: la spunta il romano dopo 3h42'

26 Ago 2025 - 09:55
1 di 7
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Prosegue il percorso netto di Carlos Alcaraz (2) nei primi turni dello Slam, con lo spagnolo che ha agevolmente la meglio su Reilly Opelka nel suo debutto agli Us Open: vittoria in tre set e poco più di due ore col punteggio di 6-4, 7-5, 6-4. Il suo sfidante nel prossimo turno sarà Bellucci, avanzano anche Ruud e Rune. Nessuna sorpresa nel derby italiano, che si risolve dopo 3h42': Cobolli batte Passaro nel quinto set (7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3). 

Leggi anche

Us Open, Sinner vuole difendere titolo e primato: il primo ostacolo è Kopriva

TABELLONE MASCHILE

Iniziano decisamente col piede giusto gli Us Open di Carlos Alcaraz (2), che resta in campo solo 2h05' nel primo turno del torneo statunitense. Lo spagnolo, che sfoggia un nuovo taglio di capelli "militare" per l'occasione, ha agevolmente la meglio su Reilly Opelka: il padrone di casa oppone una reale resistenza solo nel secondo parziale e si arrende in tre set col punteggio di 6-4, 7-5, 6-4. Ora Alcaraz troverà sul suo cammino Mattia Bellucci, per una sfida che lo opporrà a uno dei tennisti emergenti italiani. Poche sorprese nella notte italiana, che non ci fa assistere all'eliminazione delle teste di serie. Karen Khachanov (9) sconfigge Basavareddy in rimonta nel quarto parziale e servono quattro set anche a Diallo (31), che elimina Dzumhur: ne bastano tre invece a Rune (11), Ruud (12) e Rublev per ottenere delle facili vittorie contro avversari alla portata come van de Zandschulp, Ofner e Prizmic. Infine ecco il derby italiano, che si era concluso intorno alla mezzanotte inoltrata: Flavio Cobolli (24) ha avuto la meglio su Francesco Passaro dopo una sfida combattutissima e 3h42' di gioco. Il romano è stato bravo a resistere a tutti i tentativi di rientro del rivale, per poi spuntarla nel quinto set sfruttando la sua prestanza fisica e la maggior qualità negli scambi: punteggio finale di 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3 per Flavio, che sfiderà Brooksby. Anche lo statunitense è reduce da un debutto in cinque set, e ha sconfitto Vukic (6-3, 6-7, 6-4, 3-6, 6-4). 

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile la grande sorpresa è l'eliminazione di Elina Svitolina (12), sconfitta dall'ungherese Bondar col punteggio di 6-2, 6-4, ma tutti gli occhi erano puntati sul nuovo ritorno in campo di Venus Williams. La veterana e leggenda del tennis mondiale non riesce però a passare il turno, a 45 anni, pur lottando come una leonessa contro la ceca Muchova (11): quest'ultima la spunta col punteggio di 6-3, 2-6, 6-1. Avanzano anche Frech (28) e Maria Sakkari, mentre dà vita a un autentico show Mirra Andreeva (5): il prodigio russo travolge la statunitense Parks in un match senza storia, vinto 6-0, 6-1 dopo cinquantacinque minuti di gioco. 

tennis
us open

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Maria incanta ancora: Sharapova entra nella Tennis Hall of Fame

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Us Open 2025: Musetti, Cobolli e Alcaraz si fanno benedire da don Luigi Portarulo

Djokovic vince agli US Open ma a fare notizia è il suo look bizzarro FOTO

tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

Medvedev litiga con l'arbitro, perde e spacca la racchetta

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:52
Italia in ansia per Tonali: infortunio alla spalla nella sfida con il Liverpool
10:51
Milan, lo Sporting 'blocca' Harder: manca il sostituto. Spunta Uche, il Bologna blinda Fabbian
Victor Boniface
10:46
Boniface ammette: "Trasferimento saltato per i miei infortuni, è una cosa che mi porto dietro da tempo"
10:33
Alcaraz, il nuovo look è subito virale: Carlitos si presenta completamente rasato
10:13
Basket, ds Trento: "Con Jogela più soluzioni nei quintetti"