Us Open: Alcaraz batte Opelka e avanza, a Cobolli il derby italiano

© italyphotopress
© italyphotopress
Lo spagnolo non sbaglia ed elimina Opelka in tre set. Battaglia epica tra Flavio e Passaro: la spunta il romano dopo 3h42'
© italyphotopress
© italyphotopress
Prosegue il percorso netto di Carlos Alcaraz (2) nei primi turni dello Slam, con lo spagnolo che ha agevolmente la meglio su Reilly Opelka nel suo debutto agli Us Open: vittoria in tre set e poco più di due ore col punteggio di 6-4, 7-5, 6-4. Il suo sfidante nel prossimo turno sarà Bellucci, avanzano anche Ruud e Rune. Nessuna sorpresa nel derby italiano, che si risolve dopo 3h42': Cobolli batte Passaro nel quinto set (7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3).
TABELLONE MASCHILE
Iniziano decisamente col piede giusto gli Us Open di Carlos Alcaraz (2), che resta in campo solo 2h05' nel primo turno del torneo statunitense. Lo spagnolo, che sfoggia un nuovo taglio di capelli "militare" per l'occasione, ha agevolmente la meglio su Reilly Opelka: il padrone di casa oppone una reale resistenza solo nel secondo parziale e si arrende in tre set col punteggio di 6-4, 7-5, 6-4. Ora Alcaraz troverà sul suo cammino Mattia Bellucci, per una sfida che lo opporrà a uno dei tennisti emergenti italiani. Poche sorprese nella notte italiana, che non ci fa assistere all'eliminazione delle teste di serie. Karen Khachanov (9) sconfigge Basavareddy in rimonta nel quarto parziale e servono quattro set anche a Diallo (31), che elimina Dzumhur: ne bastano tre invece a Rune (11), Ruud (12) e Rublev per ottenere delle facili vittorie contro avversari alla portata come van de Zandschulp, Ofner e Prizmic. Infine ecco il derby italiano, che si era concluso intorno alla mezzanotte inoltrata: Flavio Cobolli (24) ha avuto la meglio su Francesco Passaro dopo una sfida combattutissima e 3h42' di gioco. Il romano è stato bravo a resistere a tutti i tentativi di rientro del rivale, per poi spuntarla nel quinto set sfruttando la sua prestanza fisica e la maggior qualità negli scambi: punteggio finale di 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3 per Flavio, che sfiderà Brooksby. Anche lo statunitense è reduce da un debutto in cinque set, e ha sconfitto Vukic (6-3, 6-7, 6-4, 3-6, 6-4).
TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile la grande sorpresa è l'eliminazione di Elina Svitolina (12), sconfitta dall'ungherese Bondar col punteggio di 6-2, 6-4, ma tutti gli occhi erano puntati sul nuovo ritorno in campo di Venus Williams. La veterana e leggenda del tennis mondiale non riesce però a passare il turno, a 45 anni, pur lottando come una leonessa contro la ceca Muchova (11): quest'ultima la spunta col punteggio di 6-3, 2-6, 6-1. Avanzano anche Frech (28) e Maria Sakkari, mentre dà vita a un autentico show Mirra Andreeva (5): il prodigio russo travolge la statunitense Parks in un match senza storia, vinto 6-0, 6-1 dopo cinquantacinque minuti di gioco.
Commenti (0)