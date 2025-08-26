Us Open: Alcaraz batte Opelka e avanza, a Cobolli il derby italiano

Iniziano decisamente col piede giusto gli Us Open di Carlos Alcaraz (2), che resta in campo solo 2h05' nel primo turno del torneo statunitense. Lo spagnolo, che sfoggia un nuovo taglio di capelli "militare" per l'occasione, ha agevolmente la meglio su Reilly Opelka: il padrone di casa oppone una reale resistenza solo nel secondo parziale e si arrende in tre set col punteggio di 6-4, 7-5, 6-4. Ora Alcaraz troverà sul suo cammino Mattia Bellucci, per una sfida che lo opporrà a uno dei tennisti emergenti italiani. Poche sorprese nella notte italiana, che non ci fa assistere all'eliminazione delle teste di serie. Karen Khachanov (9) sconfigge Basavareddy in rimonta nel quarto parziale e servono quattro set anche a Diallo (31), che elimina Dzumhur: ne bastano tre invece a Rune (11), Ruud (12) e Rublev per ottenere delle facili vittorie contro avversari alla portata come van de Zandschulp, Ofner e Prizmic. Infine ecco il derby italiano, che si era concluso intorno alla mezzanotte inoltrata: Flavio Cobolli (24) ha avuto la meglio su Francesco Passaro dopo una sfida combattutissima e 3h42' di gioco. Il romano è stato bravo a resistere a tutti i tentativi di rientro del rivale, per poi spuntarla nel quinto set sfruttando la sua prestanza fisica e la maggior qualità negli scambi: punteggio finale di 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3 per Flavio, che sfiderà Brooksby. Anche lo statunitense è reduce da un debutto in cinque set, e ha sconfitto Vukic (6-3, 6-7, 6-4, 3-6, 6-4).