Tennis
TENNIS

Tennis, Us Open: Draper passa il turno, avanti anche Bellucci

Il britannico piega l'argentino Gomez dopo quattro set, avanti anche l'azzurro che aspetta Opelka o Alcaraz. Out Cocciaretto

25 Ago 2025 - 23:54

Prosegue il programma del primo turno degli Us Open e Jack Draper sorride. Il britannico, testa di serie numero cinque, passa agevolmente il turno sconfiggendo l'argentino Gomez in quattro set (6-4, 7-5, 6-7, 6-2). Nel tabellone maschile avanza anche Mattia Bellucci, che approfitta del ritiro del cinese Shang Juncheng. Out invece Elisabetta Cocciaretto, battuta da Putintseva col punteggio di 6-4, 7-6. Eliminazione a sorpresa per Madison Keys (6).

US Open: esordio positivo per Paolini, Djokovic soffre ma passa

TABELLONE MASCHILE
Aspettando la sfida notturna che coinvolgerà Carlos Alcaraz (2) e Riley Opelka, Mattia Bellucci avanza al secondo turno degli Us Open. L'azzurro sconfigge il cinese Shang Juncheng per ritiro nel quarto set, ma era ampiamente in controllo della situazione: la sfida si è conclusa infatti sul punteggio di 7-6, 1-6, 6-3, 3-0 a favore dell'azzurro. Approfitta di un ritiro anche Norrie, che vede Korda dare forfait dopo aver perso i primi due set (7-5, 6-4). Vittoria in tre set e grande successo invece per Joao Fonseca su Kecmanovic (7-6, 7-6, 6-3), ma il grande protagonista della giornata odierna è Jack Draper. Il numero cinque del seeding supera l'argentino Gomez e passa agevolmente il turno, seppur con un passo falso nel terzo set: 6-4, 7-5, 6-7, 6-2 il punteggio. Eliminazione a sorpresa, invece, per lo statunitense e padrone di casa Alex Michelsen (28): l'argentino Comesana rimonta dopo aver perso il primo set e lo sconfigge nel quarto. Il pubblico di casa si consola con Frances Tiafoe (17), che batte Nishioka col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3.

TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile, che vede Elisabetta Cocciaretto uscire subito contro la kazaka Putintseva col punteggio di 6-4 7-6, la grande sorpresa è ancora una volta l'eliminazione di un'atleta di casa. Madison Keys (6) vince il primo set dopo un lunghissimo tiebreak, ma poi si arrende alla messicana Zarazua: 6-7, 7-6, 7-5 il punteggio. Passa agevolmente il turno invece Elena Rybakina (9), che sconfigge l'americana Pareja col punteggio di 6-3, 6-0. Vittoria in due set anche per Kasatkina (15) e Mertens (19), ne servono tre invece ad Anna Kalinskaya (29) per battere la padrona di casa Ngounoue: 6-0, 5-7, 6-4 il punteggio. Avanza anche Samsonova (17), out invece Yastremska (30) e Mboko (22). le battono Pavlyuchenkova e Krejcikova, che rifila un netto 6-3, 6-2 alla canadese. Dura eliminazione anche per Petra Kvitova: 6-1, 6-0 dalla francese Parry.

