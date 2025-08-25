Tennis, Us Open: Draper passa il turno, avanti anche Bellucci

TABELLONE MASCHILE

Aspettando la sfida notturna che coinvolgerà Carlos Alcaraz (2) e Riley Opelka, Mattia Bellucci avanza al secondo turno degli Us Open. L'azzurro sconfigge il cinese Shang Juncheng per ritiro nel quarto set, ma era ampiamente in controllo della situazione: la sfida si è conclusa infatti sul punteggio di 7-6, 1-6, 6-3, 3-0 a favore dell'azzurro. Approfitta di un ritiro anche Norrie, che vede Korda dare forfait dopo aver perso i primi due set (7-5, 6-4). Vittoria in tre set e grande successo invece per Joao Fonseca su Kecmanovic (7-6, 7-6, 6-3), ma il grande protagonista della giornata odierna è Jack Draper. Il numero cinque del seeding supera l'argentino Gomez e passa agevolmente il turno, seppur con un passo falso nel terzo set: 6-4, 7-5, 6-7, 6-2 il punteggio. Eliminazione a sorpresa, invece, per lo statunitense e padrone di casa Alex Michelsen (28): l'argentino Comesana rimonta dopo aver perso il primo set e lo sconfigge nel quarto. Il pubblico di casa si consola con Frances Tiafoe (17), che batte Nishioka col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3.