US Open: saluta Hurkacz, Ivashka sfiderà Musetti. Gasquet contro Nadal

TENNIS

Il polacco eliminato dal bielorusso che se la vedrà contro il carrarese, il canadese supera Carballes Baena. Il francese batte Kecmanovic e sarà l'avversario del maiorchino

© Getty Images Si ferma al secondo turno degli US Open la corsa di Hubert Hurkacz: il polacco cede in quattro set a Ivashka che si impone con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6(5), 6-3 e sfiderà Lorenzo Musetti. Non delude invece Denis Shapovalov: 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 allo spagnolo Carballes Baena. L'avversario di Rafael Nadal, che elimina Fabio Fognini, sarà invece Richard Gasquet: il francese supera 6-2, 6-4, 4-6, 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic.

TABELLONE MASCHILE

Rafael Nadal elimina Fabio Fognini e al terzo turno se la vedrà con Richard Gasquet: è il francese l'avversario tra il maiorchino e gli ottavi di finale. Il numero 91 della classifica Atp elimina Miomir Kecmanovic in quattro set: 6-2, 6-4, 4-6, 6-4 i parziali del successo del transalpino sul serbo. Saluta a sorpresa, invece, Hubert Hurkacz: il polacco cede in quattro set a Ilya Ivashka, che si impone 6-4, 4-6, 7-6(5), 6-3 e si qualifica al match contro Lorenzo Musetti. Nessun problema, invece, per Shapovalov e Schwartzman: il canadese batte in quattro set Carballes Baena (6-4, 4-6, 6-3, 6-2) e sarà il prossimo avversario di Rublev, mentre l'argentino batte in tre set Popyrin 7-6(3), 7-5, 7-6(6) e se la vedrà con Tiafoe. Infine, saluta Dimitrov, battuto da Nakashima 7-6(5), 7-5, 6-3.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, Aryna Sabalenka ha bisogno del terzo set per battere Kaia Kanepi: 2-6, 7-6(8), 6-4 all'estone da parte della bielorussa, che ora affronterà Burel. Netto il successo di Karolina Pliskova su Marie Bouzkova (6-3, 6-2): il prossimo passo è affrontare Bencic. Infine, sorride anche la padrona di casa Danielle Rose Collins, 6-2, 7-5 a Cristina Bucsa: l'avversaria al terzo turno sarà Cornet.