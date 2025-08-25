Tennis, US Open: Paolini vince e va al secondo turno, Djokovic soffre ma passa

TABELLONE FEMMINILE

Subito un ottimo esordio per Jasmine Paolini. La finalista di Cincinnati gioca un primo turno in parte agevole contro Desiree Aiava, numero 166 della classifica Wta, dominando il primo set e vincendo al tie-break (dopo quasi un'ora) il secondo: finisce 6-2, 7-6(4). C'è però da tenere conto del fatto che l'italiana parte subito con un break incassato, pure se poi riesce a prendersi tre volte su quattro il turno in battuta dell'avversaria e a chiudere sul 6-2. Un botta e risposta che avviene anche nel secondo set, ma stavolta l'australiana resiste. Si va allora al tie-break che è a tre volti: Paolini vola sul 3-0, Aiava rimonta e va sul 4-3, controrimonta della detentrice degli Internazionali d'Italia, che si impone 7-3. Per Paolini, in attesa di impegni più complicati, una buona ripartenza dopo il ko a Cincinnati: ora sfiderà Sasnovich o un'americana, Jovic. "È stata una partita positiva. Non era facile, Destanee Aiava gioca un buon tennis e aveva già fatto tre partite - ha commentato la Paolini - È una giocatrice a cui piacciono molto i campi veloci e sapevo che poteva rappresentare un turno pericoloso. Inoltre, è sempre difficile giocare il primo turno in uno Slam, c'è più tensione e si deve ancora prendere ritmo e confidenza con le condizioni.Ho fatto un po' fatica all'inizio, ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti; credo che questa sia stata la chiave della partita". "Più che per il tennis, sono contenta del modo in cui ho gestito certi momenti importanti della partita. Sono rimasta sempre positiva, e credo che questo sia stato l'aspetto più importante della giornata".