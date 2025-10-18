Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Tennis, Wta Ningbo: Paolini ko in semifinale contro Rybakina, pass per le Finals di Riad rinviato

L'azzurra ko in due set nel torneo cinese: resta ancora aperta la corsa per l'ultimo posto a Riad

di Redazione
18 Ott 2025 - 11:33
© Getty Images

© Getty Images

Jasmin Paolini é stata sconfitta in due set da Elena Rybakina nella semifinale del Ningo Open (Wta 500), nella provincia dello Zhejiang (Cina). Risultato a favore della kazaka, n.9 del ranking, 6-3 / 6-2. Specie nel secondo set, l'azzurra é parsa risentire delle oltre tre ore di gioco sostenute ieri per battere la svizzera Belinda Bencic. Resta quindi incerta la corsa tra le due per un posto nel singolare delle Wta Finals di Riad. Importante sarà il risultato della finale di domani, tra Rybakina e la vincente della seconda semifinale che vede opposte Diana Shnaider e Ekaterina Alexandrova. 

Quello tra Paolini e Rybakina era un vero e proprio spareggio per la qualificazione alle Wta Finals, con l'azzurra che in caso di successo avrebbe ottenuto la qualificazione aritmetica. Ora invece, la Paolini, seguita in classifica a soli 200 punti proprio da Rybakina, volerà a Tokyo dove giocherà l'ultimo torneo della stagione con l'obiettivo di ottenere i punti necessari a volare poi in Arabia Saudita.

paolini
tennis
rybakina
finals wta

