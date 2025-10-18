Lancia annuncia il ritorno nel mondiale Rally: "Motorsport e business"

Rispetto alla Ypsilon Rally2 Integrale HF le aspettative sono elevate. "Ho avuto modo di provarla ma non ho termini di paragone - ha dichiarato Miki Biasion - ma dai nostri piloti hanno detto che la base è molto buona quindi siamo ottimisti". Rispetto alla prima edizione del Trofeo Lancia, l'equipaggio vincitore, composto da Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, il prossimo anno potrà accedere al premio, ovvero, partecipare al campionato europeo per andare a confrontarsi con altri avversari e nuove strade.