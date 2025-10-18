Sci: Brignone atleta FISI dell'anno 2025

Federica Brignone è l'Atleta dell'anno del 2025 FISI. Premiata sul palco durante il Media Day della Fisi, la Brignone dopo aver visto le immagini che raccontano la passata stagione, non nasconde le proprie emozioni dopo il brutto infortunio di aprile: "La passata stagione mi sembra lontanissima. Da aprile ho fatto tutt'altro. Vedere queste immagini fa venire più voglia. Ma sono veramente lontane". Il presidente della FISI Flavio Roda si complimenta con la Brignone per la tenacia che dimostrata: "Mi complimento per il percorso che sta facendo. Ha ottenuto tanti successi ma ancora dimostra di essere impegnatissima. La vedo più sollevata rispetto ai mesi scorsi. Mi auguro torni presto abbiamo bisogno di lei e delle sue qualità".