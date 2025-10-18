Sci di fondo, Pellegrino: "Giochi fonte energia per ultima grande stagione"

"E' arrivato il momento di dire basta, di passare più tempo con la famiglia. C'è ancora la stagione più importante di tutte per chiudere al meglio questa mia carriera". Così Federico Pellegrino, azzurro dello sci nordico, in occasione del Media Day della Fisi al Mind di Milano. "Il sogno olimpico è la fonte di energia, è una opportunità grande da cogliere perché sono qui in Italia. Noi siamo lì per finalizzare il lavoro di una grande macchina, sentiamo la responsabilità consci di dover dare il 100%. Poi i risultati arriveranno di conseguenza", ha aggiunto l'atleta valdostano che al termine della stagione chiuderà la sua straordinaria carriera.