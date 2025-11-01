Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, WTA Finals: esordio vincente per Errani-Paolini nel doppio

Le azzurre si impongono su Muhammad-Schuurs con un doppio 6-3 

01 Nov 2025 - 15:22
1 di 2
© wtatennis.com
© wtatennis.com
© wtatennis.com

© wtatennis.com

© wtatennis.com

Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini nella prima giornata dell'edizione 2025 delle WTA Finals a Riad. Le azzurre, che possono puntare a chiudere la stagione come miglior coppia di doppio della stagione, hanno battuto alla prima uscita la coppia formata da Asia Muhammad e Demi Schuurs in due set con un doppio 6-3. Le azzurre hanno perso quest'anno il primo scontro diretto a Indian Wells, ma si sono prese la rivincita, sempre in due set, nei quarti di finale dello US Open, miglior piazzamento stagionale per la statunitense e l'olandese. Errani e Paolini arrivano a Riad, per la seconda volta consecutiva insieme alle WTA Finals, forti del primo trionfo Slam in coppia, completato al Roland Garros.

Leggi anche

Sinner, che sfogo contro Cahill: "Io ho fatto il break e tu stai seduto..."

tennis
wta finals

Ultimi video

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

I più visti di Tennis

Sinner contento a metà: "Fatto di tutto per complicarmi la vita. Fisicamente non sono così fresco"

Sinner numero 1 ATP se... i calcoli per il sorpasso su Alcaraz

WTA Finals 2025: le foto ufficiali con Jasmine Paolini

Sinner demolisce Shelton in due set (3-6, 3-6) e vola in semifinale a Parigi: "Molto contento di come ho giocato"

Buona la prima per Sinner a Parigi: Bergs liquidato in due set, agli ottavi c'è Cerundolo

Sinner la rincorsa al 1° posto continua: Cerundolo ko, ora Shelton nei quarti

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:16
Sinner affronta Zverev in semifinale: segui il match in diretta
17:11
Gasperini: "Sfida scudetto? L'obiettivo è misurarci. Dybala nel momento migliore della sua maturità"
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH
17:09
Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH
17:08
Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"
17:06
Genoa, Diego Lopez nuovo Chief of Football