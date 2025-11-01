Tennis, WTA Finals: esordio vincente per Errani-Paolini nel doppio

Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini nella prima giornata dell'edizione 2025 delle WTA Finals a Riad. Le azzurre, che possono puntare a chiudere la stagione come miglior coppia di doppio della stagione, hanno battuto alla prima uscita la coppia formata da Asia Muhammad e Demi Schuurs in due set con un doppio 6-3. Le azzurre hanno perso quest'anno il primo scontro diretto a Indian Wells, ma si sono prese la rivincita, sempre in due set, nei quarti di finale dello US Open, miglior piazzamento stagionale per la statunitense e l'olandese. Errani e Paolini arrivano a Riad, per la seconda volta consecutiva insieme alle WTA Finals, forti del primo trionfo Slam in coppia, completato al Roland Garros.