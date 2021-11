Tennis, Wta: "Chiarezza sul caso Peng o stop a tornei in Cina"  

TENNIS

Dal 4 novembre non si hanno più notizie dlla tennista dopo le acciue di stupro contro l'ex vicepremier

Il caso Peng Shuai scuote il mondo del tennis. La Wta ha minacciato di lasciare la Cina in assenza di chiarimenti sulla tennista, che dopo aver accusato l'ex vicepremier Zhang Gaoli di averla costretta a una relazione sessuale, da inizio novembre non ha più dato notizie. Nei giorni scorsi Peng avrebbe inviato una lettera alla Wta dove bollava come "false" le accuse di stupro e dichiarava di non trovarsi in pericolo ma a casa a riposarsi. L'associazione professionistica del tennis femminile nutre forti dubbi sulla veridicità del documento.

"Siamo pienamente preparati a ritirare le nostre attività e ad affrontare tutte le complicazioni che ne seguiranno - ha affermato Steve Simon, numero uno della Wta parlando alla CNN -. Perché le accuse di stupro sono più importanti degli affari".

Peng Shuai, ex numero uno al mondo in doppio, ha accusato sui social l'ex vice primo ministro Zhang Gaoli, che dal 2013 al 2018 è stato uno dei politici più potenti della Cina, per averla costretta a fare sesso prima di farne la sua amante. Questa accusa è stata pubblicata il 2 novembre sull'account Weibo ufficiale della tennista (un equivalente cinese di Twitter). Dal 4 novembre la Cina aveva bloccato ogni riferimento a questo messaggio attribuito a Peng Shuai di cui da allora non si hanno avute più notizie.