Basket, qualificazioni mondiali: l'Italia batte Lituania a Bologna e chiude prima

05 Lug 2026 - 23:11
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Vince l'Italia a Bologna, nell'ultimo impegno della prima fase di Qualificazione alla Fiba World Cup 2027. Gli Azzurri piegano la Lituania 87-74, recuperando 13 punti negli ultimi 5 minuti grazie a un incredibile parziale di 24-8. L'Italia chiude dunque al primo posto il girone D davanti a Lituania e Islanda (che oggi si è imposta 86-88 in Gran Bretagna) infilando una striscia di cinque successi di fila dopo il ko di Tortona contro l'Islanda. Nella seconda fase dei Qualifiers, l'Italia affronterà le prime tre classificate del girone C, ovvero Turchia (già certa del primo posto), Serbia e Bosnia. Le due squadre slave si affrontano domani sera, poi sarà possibile stilare il calendario ufficiale. Il miglior marcatore Azzurro è stato Nico Mannion con 27 punti, in doppia cifra anche Stefano Tonut (10) e Matteo Spagnolo (14).

"Questo è il più grande onore della mia carriera. Purtroppo le condizioni che mi hanno portato ad allenare la squadra in questa finestra sono quelle che sono, ma il solco tracciato da coach Banchi - non solo con il lavoro svolto nei raduni precedenti, ma anche con tutto ciò che sta facendo per allargare il più possibile il gruppo di giocatori da cui attingere - è stato fondamentale. Credo che, nonostante le tante assenze, siamo riusciti a costruire questo gruppo proprio grazie al solco tracciato da coach Banchi e da Gigi Datome. E seppur con molte diversità e disomogeneità, questi ragazzi sono diventati squadra praticamente da subito. Al di là di Valanciunas o del quintetto piccolo, la Lituania ci ha proposto veramente di tutto nel corso della partita. Credo che ogni volta i nostri ragazzi siano stati bravi a fare i giusti adeguamenti in corsa, che è poi la cosa più difficile. È chiaro, però, che questo ci ha veramente prosciugato: mentre eravamo impegnati in un corpo a corpo durissimo - con ogni giocatore che nella propria posizione doveva contrastare chili e centimetri - cercavamo anche, dal punto di vista strategico, di non mollare o di mantenere l'iniziativa. Tutto questo ci ha portato a essere sulle ginocchia negli ultimi 5-6 minuti. Alla fine questo è un gioco in cui le cose non devi solo saperle, le devi applicare. Quindi un grande plauso e grande merito ai nostri ragazzi. Dal punto di vista emotivo e della dedizione, per me è stato, facile allenare questa squadra", ha affermato coach Marco Ramondino.

"Prima della partita il coach ci ha detto che dovevamo essere più squadra di loro. Penso che lo abbiamo dimostrato: non abbiamo mollato per tutta la partita, anche quando eravamo sotto di 10 punti negli ultimi tre minuti. Non ci siamo arresi, abbiamo giocato davvero duro e segnato canestri facili. Ma la cosa più importante è che abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il coach: essere più squadra di loro", ha dichiarato Gabriele Procida. Ad aprire la serata di Italia-Lituania è stata la musica di Mara Sattei, che si è esibita dal vivo prima della palla a due regalando al pubblico uno speciale momento di spettacolo e poi ha intonato l'Inno di Mameli prima della palla a due.

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