Wimbledon, tregua nel boicottaggio mediatico dei campioni: "Incontri costruttivi"

Il boicottaggio delle attività mediatiche messo in atto da alcuni dei principali protagonisti del tennis mondiale a Wimbledon si è concluso dopo "incontri costruttivi" con l'All England Club. I giocatori avevano limitato le loro conferenze stampa a circa 15 minuti e ridotto le interviste televisive per protestare contro la distribuzione dei ricavi nei tornei del Grande Slam. Tra i nomi coinvolti figurano i numeri 1 Aryna Sabalenka e Jannik Sinner, insieme a Coco Gauff e Iga Swiatek.