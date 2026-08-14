Strategie

Porsche dirà addio alla Taycan in anticipo?

L'ammiraglia elettrica non ha incontrato il successo sperato e potrebbe lasciare la gamma di Zuffenhausen prima del previsto

di Redazione Drive Up
14 Ago 2026 - 09:05
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© Ufficio Stampa

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Il futuro era già stato pianificato: le automobili elettriche si sarebbero presto imposte su quelle a combustione. Lo scontro con la realtà è stato - invece - molto più crudele di quanto le Case automobilistiche potessero immaginare. La diffusione va a rilento ma i soldi spesi per svilupparle e costruirle, sono così tanti da mettere a rischio la sopravvivenza dei marchi. Porsche è tra coloro che più stanno soffrendo, e potrebbe prendere decisioni drastiche.
Addio in anticipo?
Il marchio sportivo di Stoccarda - diamante del Gruppo Volkswagen - ha fermamente creduto nel suo progetto di elettrificazione. Sintesi dei suoi immensi investimenti, la Taycan: berlina ad alte prestazioni che avrebbe dovuto "traghettare" la maggior parte dei clienti dai motori a combustione, alle batterie. Come sappiamo, non è andata così. La prima elettrica si è rivelata un insuccesso commerciale, trascinando verso il basso i conti dell'azienda. Per questo motivo, Porsche potrebbe interromperne la produzione già nel 2030.
Riorganizzazione
L'indiscrezione arriva dalla Germania ed è stata rilanciata dal "WirtschaftsWoche". Ironia della sorte, la presunta data di dismissione dalle linee produttive, era stata in precedenza indicata come scadenza entro cui l'80% della gamma Porsche sarebbe dovuto diventare elettrico. Il marchio ha già annunciato una pesante riorganizzazione dei suoi piani a zero emissioni: a lato della Macan elettrica, ne sarà prodotta anche una a combustione. Vedremo se la Taycan sarà la prima a salutare in anticipo la storia Porsche.

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