Tennis, US Open: fuori anche Zverev, Fritz vola in semifinale

US OPEN

Lo statunitense si impone per 7-6, 3-6, 6-4, 7-6 e ora affronterà il vincitore della sfida tra Dimitrov e Tiafoe

© Getty Images Nei quarti di finale degli US Open di tennis Alexander Zverev viene eliminato per mano di Taylor Fritz. Lo statunitense si impone in tre ore e ventinove minuti con il punteggio di 7-6(2), 3-6, 6-4, 7-6(3). I tie-break fanno la differenza in negativo per il tedesco, impreciso nei momenti chiave della sfida. Fritz ora attende il vincitore del quarto di finale tra Dimitrov e Tiafoe. Nel femminile Emma Navarro è la prima semifinalista.

TABELLONE MASCHILE

Crolla un altro big negli US Open 2024: Alexander Zverev va ko nei quarti di finale contro Taylor Fritz, sconfitto 3-1 in quasi tre ore e mezza di gioco. Il primo set è incredibilmente equilibrato, con i due che tengono delle percentuali di prime altissime. Zverev annulla un paio di palle break, senza mai arrivare alla possibilità di strappare il turno di battuta allo statunitense. I due arrivano al tie-break, e il tedesco sembra partire bene. Fritz, dopo aver subito il primo minibreak, cambia marcia e scappa via, chiudendo con il 7-6(2) che vale l’1-0. Taylor concede qualcosa in più nella partita successiva, e alla prima vera occasione Alexander trova il break: sul 4-3 Zverev ruba il servizio al suo avversario, per poi chiudere nel suo turno di battuta con il 6-3 della parità. L’americano torna a spingere nel terzo set, trovando il suo primo break e allungando sul 3-0. Zverev rientra e pareggia i conti, ma si ritrova sullo 0-40 e sul 4-5. Il tedesco annulla ben quattro set point, ma sul quinto cade: Fritz vince 6-4 e vola sul 2-1. Il quarto set è molto simile al primo, con più errori da una parte e dall’altra. Zverev sembra sempre più in affanno rispetto al suo avversario, che lo costringe ad annullare svariate palle break. Come nella prima partita anche in questo caso i due giungono al tie-break, e il risultato è analogo: 7-6(3) in favore del padrone di casa, che chiude con il 3-1 e si prende la semifinale. Fritz attende il vincitore del quarto tra Dimitrov e Tiafoe: eliminato invece Zverev, uno dei grandi favoriti (dopo l’uscita di Djokovic e Alcaraz).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile Emma Navarro è la prima ad entrare tra le quattro semifinaliste, superando Paula Badosa 2-0 in un’ora e quattordici minuti, con il punteggio di 6-2, 7-5. La statunitense domina in lungo e in largo il primo set, con un break immediato nel primo turno di battuta della sua avversaria e il secondo per chiudere il parziale. La spagnola reagisce nel secondo set, arrivando con un paio di break addirittura al 5-1. Badosa non riesce a chiudere la partita per andare al terzo set, al contrario crolla e si fa rimontare fino al 7-5 di Navarro. Ora l’americana in semifinale attende la vincitrice della sfida tra Sabalenka e Zheng.