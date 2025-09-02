Tennis, Us Open: Errani e Paolini volano in semifinale

Le azzurre dominano il primo set e faticano nel secondo, ma vincono al tie break
Sara Errani continua a sognare il bis nel doppio agli Us Open, dopo aver vinto la prova mista in tandem con Vavassori: Sarita e Jasmine Paolini centrano infatti le semifinali del torneo femminile, dove sfideranno la coppia composta da Dabrowski e Routliffe. Primo set dominato dalle azzurre contro Muhammad/Schuurs (6-1), poi ecco l'impresa e la rimonta nel secondo: dal 5-3 alla vittoria nel tiebreak, che regala il passaggio del turno.
Prosegue il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini, testa di serie numero due nel doppio femminile degli Us Open, con le azzurre che centrano le semifinali: 6-1, 7-6 sulla statunitense Muhammad e l'olandese Schuurs (7). Il primo set è sul velluto per le nostre portacolori, che lasciano pochissimo spazio di replica alle rivali. Dopo aver perso un game nelle primissime fasi, ecco il dominio totale e il nettissimo 6-1 che ipoteca il primo parziale. C'è però una reazione importante delle rivali, che rischiano di pareggiare i conti e portare la sfida al terzo e decisivo set.
Paolini ed Errani sbagliano infatti molto e si mettono sulla graticola, quando perdono il sesto gioco dopo undici minuti di battaglia e scivolano sul 4-2. Il tentativo di rientro è immediato, ma ci si ritrova a servire per restare nel match. Missione compiuta, col pareggio per 5-5 sfruttando gli errori della statunitense. Le azzurre vanno anche in vantaggio sul 6-5, ma perdono il servizio e si fanno raggiungere nel gioco seguente. Si arriva così al tiebreak, che è un'altalena d'emozioni: Paolini ed Errani vanno in svantaggio, si riprendono e portano a casa la vittoria (7-5).
Il match si chiude dopo 1h43' col punteggio di 6-1, 7-6 e vale le semifinali: il duello per la finalissima sarà contro Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe (3), che hanno eliminato Babos/Stefani (11) in tre set col punteggio di 0-6, 6-4, 6-4.
