Tennis, Us Open: Errani e Paolini volano in semifinale

Paolini ed Errani sbagliano infatti molto e si mettono sulla graticola, quando perdono il sesto gioco dopo undici minuti di battaglia e scivolano sul 4-2. Il tentativo di rientro è immediato, ma ci si ritrova a servire per restare nel match. Missione compiuta, col pareggio per 5-5 sfruttando gli errori della statunitense. Le azzurre vanno anche in vantaggio sul 6-5, ma perdono il servizio e si fanno raggiungere nel gioco seguente. Si arriva così al tiebreak, che è un'altalena d'emozioni: Paolini ed Errani vanno in svantaggio, si riprendono e portano a casa la vittoria (7-5).