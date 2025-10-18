F1, Leclerc: "Questo è potenziale Ferrari ora, in gara daremo massimo"

"Il mio giro in SQ3 è stato pulito e credo di non aver lasciato nulla per strada. Forse avremmo potuto lavorare un po' di più sulla messa a punto se avessimo avuto la chance di fare qualche giro in più questa mattina con la mescola Medium, ma credo che al massimo avremmo guadagnato un decimo. Domani daremo tutto per trovare qualcosa in più, ma per ora sembra che questo sia il potenziale della nostra macchina in questo weekend". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc commenta il decimo posto nelle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Usa, ad Austin.