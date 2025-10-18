Sampdoria, Donati in bilico dopo la sconfitta

Dopo la brutta sconfitta per 3-1 contro la Virtus Entella, la posizione di Massimo Donati alla Sampdoria è più in bilico che mai. Tesserati e dirigenti sono entrati in silenzio stampa dopo il ko nel derby di Chiavari e la posizione del tecnico è al vaglio della società che sta pensando all'esonero per via della quinta sconfitta in otto partite di Serie B 2025/26. I circa 2000 tifosi blucerchiati che erano nel settore ospiti hanno contestato la squadra allo stadio Comunale.