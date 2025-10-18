Logo SportMediaset

F1, Hamilton: "Qualifiche difficili, in gara serve approccio migliore"

18 Ott 2025 - 10:10
Lewis Hamilton © Getty Images

"Dovremo analizzare bene la sessione di oggi, visto che la macchina ha mostrato un passo promettente e sono stato generalmente soddisfatto del suo equilibrio nelle prove libere e in SQ1. Tuttavia, nel corso della Sprint Qualifying ho fatto fatica a mantenere quel ritmo. Stasera discuteremo il miglior approccio alla gara di domani, anche considerando la nostra posizione di partenza". Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton commenta l'ottavo posto nelle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Usa di F1. 

