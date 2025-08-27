Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, US Open: Djokovic al terzo turno non senza difficoltà

Nole batte 3-1 in rimonta lo statunitense Svajda: ora attende il vincitore tra Norrie e Comesana

27 Ago 2025 - 20:59
© ipa

© ipa

Avanza al terzo turno degli US Open di tennis Novak Djokovic, che batte non senza qualche difficoltà Zachary Svajda con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3, 6-1 in poco più di due ore e mezza. Dopo il primo parziale senza break, in cui l’americano si impone al tie-break, Nole pareggia subito i conti nel secondo set, rischia qualcosa nel terzo e poi archivia la pratica agilmente nel quarto. Nole attende il vincitore tra Norrie e Comesana al prossimo turno.

TABELLONE MASCHILE
Una sfida più ostica del previsto, ma comunque portata a casa: Djokovic si impone su Svajda in due ore e trentaquattro minuti dopo un primo set non brillante. I due non si strappano turni di battuta nel primo parziale, arrivando al 6-6 che porta al tie-break: lo statunitense sfrutta un paio di errori di Nole, alza il suo livello e chiude con il 7-5 che vale il 7-6 dell’1-0. Il serbo cambia ritmo nel secondo set: sul 3-2 arriva il primo break dell’incontro, per scappare via poi sul 5-2 e pareggiare i conti con il 6-3 che significa parità. Sotto 2-1 nella terza partita Djokovic rischia molto: primo break di Svajda che allunga sul 3-1. Nole risponde con un contro-break immediato, replicato nel turno di battuta dell’avversario successivo e anche in quello dopo. Tre break in rapida successione per il 6-3 che porta Djoker in vantaggio, sul 2-1. L’ultimo set è pura formalità: l’americano non riesce più a rispondere ai colpi di Novak, che infila due break per chiudere i conti con il 6-1 finale. Djokovic avanza e attende il vincitore del match tra Norrie e Comesana.

Avanza in rimonta anche Lehecka, sempre con il punteggio di 3-1 contro l’argentino Etcheverry. Dopo un primo set perso 6-3, il ceco cambia passo e infila tre parziali più che solidi (6-0, 6-2, 6-4). Viene invece eliminato Joao Fonseca, ko 3-0 contro Machac in due ore nette (7-6, 6-2, 6-3).

TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile serata (orario italiano) ricca di match a senso unico, chiusi con il punteggio di 2-0. Emma Navarro vince il derby contro McNally (6-2, 6-1) in un’ora e diciotto minuti: stesso risultato, sempre 6-2, 6-1 per la sua omonima Raducanu contro l’indonesiana Tjen. Doppio 6-3 per Azarenka contro Pavlyuchenkova, mentre la spagnola Bucsa supera la filippina Eala con il punteggio di 6-4, 6-3.

tennis
us open
djokovic

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Maria incanta ancora: Sharapova entra nella Tennis Hall of Fame

Djokovic vince agli US Open ma a fare notizia è il suo look bizzarro FOTO

Alcaraz, il nuovo look è subito virale: Carlitos si presenta completamente rasato

Alcaraz avanza senza problemi, battuto Opelka. Cobolli vince il derby italiano

Sinner in scioltezza al secondo turno, distrutto Kopriva in meno di due ore

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:07
Genoa: Vogliacco a un passo dal Paok
21:48
Furlani secondo con 8.30 nel lungo delle finali di Diamond League
21:42
Milan, Harder sfumato: accordo trovato con Nkunku, sempre viva la pista Vlahovic
21:21
Genoa, ecco la nuova casa del settore giovanile
21:13
Cremonese, Pickel a titolo definitivo all'Espanyol