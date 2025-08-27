Tennis, US Open: Djokovic al terzo turno non senza difficoltà

TABELLONE MASCHILE

Una sfida più ostica del previsto, ma comunque portata a casa: Djokovic si impone su Svajda in due ore e trentaquattro minuti dopo un primo set non brillante. I due non si strappano turni di battuta nel primo parziale, arrivando al 6-6 che porta al tie-break: lo statunitense sfrutta un paio di errori di Nole, alza il suo livello e chiude con il 7-5 che vale il 7-6 dell’1-0. Il serbo cambia ritmo nel secondo set: sul 3-2 arriva il primo break dell’incontro, per scappare via poi sul 5-2 e pareggiare i conti con il 6-3 che significa parità. Sotto 2-1 nella terza partita Djokovic rischia molto: primo break di Svajda che allunga sul 3-1. Nole risponde con un contro-break immediato, replicato nel turno di battuta dell’avversario successivo e anche in quello dopo. Tre break in rapida successione per il 6-3 che porta Djoker in vantaggio, sul 2-1. L’ultimo set è pura formalità: l’americano non riesce più a rispondere ai colpi di Novak, che infila due break per chiudere i conti con il 6-1 finale. Djokovic avanza e attende il vincitore del match tra Norrie e Comesana.