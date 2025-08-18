Tennis: stasera Sinner contro Alcaraz, in palio il torneo di Cincinnati

"Sono contento di essere tornato in finale - ha detto Sinner subito dopo la vittoria in semifinale sull'emergente francese Terence Atmane e prima di conoscere il nome del suo avversario successivo - Ma in finale sarà una partita molto diversa. Vedremo". Lungo il suo cammino, il campione di Sesto Pusteria ha giocato senza troppi intoppi ma va detto che non ha incontrato "big". Il murciano, invece, è stato trascinato al terzo set dal bosniaco Damir Dzumhur e dal russo Andrej Rublev, rischiando un po' anche con Luca Nardi agli ottavi. Più semplice la vittoria in semifinale per 6-4 6-3 con Zverev, anche se il tedesco ha accusato qualche problema fisico legato al gran caldo che ne ha condizionato il rendimento. "Non vedo l'ora di giocare di nuovo contro Jannik - ha detto Alcaraz dopo la vittoria in semifinale - Quando giochiamo, alziamo entrambi il livello al massimo e offriamo uno spettacolo di tennis davvero bello. Sono pronto a rivedere ciò che non ha funzionato nell'ultima partita e a cercare di fare meglio lunedì". Grazie alla vittoria su Zverev, Alcaraz ha raggiunto la sua 29ma finale nel circuito maggiore con un record di 21 vinte e 7 perse. Si tratta della sua nona finale in un Masters 1000, la settima consecutiva.