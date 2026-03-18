Roma, Wesley: "Diao? Per me non era fallo, episodio grave"

"Su Diao per me non era fallo. Io sapevo di essere ammonito e non volevo danneggiare la squadra". Così Wesley, terzino della Roma, tornando sull'espulsione rimediata domenica con il Como, durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League col Bologna. "Dalle immagini si vede che corro di lato - ha spiegato il brasiliano - poggio il braccio su di lui perché mi stava cadendo addosso. Mentre uscivo ho ripetuto più volte che non era fallo ma qualcuno mi ha detto che invece dalle immagini si vedeva che era fallo. Per me si tratta di un episodio grave, inaccettabile e decisivo. Perché 11 contro 11 sarebbe stata un'altra storia".