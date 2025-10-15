Lione, fari puntati su Hateboer come "jolly"

Olympique Lione inizia a muoversi per anticipare le assenze legate alla Coppa d’Africa. Secondo quanto riporta Footmercato, il club francese avrebbe già individuato in Hans Hateboer il profilo giusto per rinforzare subito il reparto arretrato sfruttando la possibilità di prelevarlo dal Rennes come jolly (i club di Ligue 1 possono effettuare un solo trasferimento interno fuori dalle finestre tradizionali di mercato). Le trattative per completare l'operazione sarebbero già a buon punto e a breve potrebbe arrivare già la chiusura per l'ex Atalanta.