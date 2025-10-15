Logo SportMediaset
Lione, fari puntati su Hateboer come "jolly"

15 Ott 2025 - 23:59
© Getty Images

© Getty Images

Olympique Lione inizia a muoversi per anticipare le assenze legate alla Coppa d’Africa. Secondo quanto riporta Footmercato, il club francese avrebbe già individuato in Hans Hateboer il profilo giusto per rinforzare subito il reparto arretrato sfruttando la possibilità di prelevarlo dal Rennes come jolly (i club di Ligue 1 possono effettuare un solo trasferimento interno fuori dalle finestre tradizionali di mercato). Le trattative per completare l'operazione sarebbero già a buon punto e a breve potrebbe arrivare già la chiusura per l'ex Atalanta. 

Mercato ora per ora
23:59
Lione, fari puntati su Hateboer come "jolly"
Yildiz
23:44
Juve, in agenda incontro con l'entourage di Yildiz
23:25
Napoli, a un passo il rinnovo di Anguissa
23:05
Nottingham Forest, Postecoglou a rischio?
22:13
Kane: "Ritorno al Tottenham? Sono felice al Bayern"