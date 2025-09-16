Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
Verso Ajax-Inter

Verso Ajax-Inter, Heitinga: "Faremo di tutto per non farli vincere, Berghuis non ci sarà"

Il tecnico dei Lancieri ha presentato la sfida ai nerazzurri annunciando un forfait dell'ultimo minuto

16 Set 2025 - 15:16
© Getty Images

© Getty Images

L'Ajax di John Heitinga si prepara a ospitare l'Inter nella prima giornata di Champions League, una sfida subito di cartello per gli olandesi. E il tecnico, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, non si nasconde: "L’Inter è la squadra più forte contro cui giocheremo in Champions, dobbiamo dare tanto anche dal punto di vista fisico. Vogliamo comunque partire dal basso, anche se domani forse ci sarà bisogno di qualcosa di diverso. Cosa vuoi dagli attaccanti domani? Che non perdano il pallone e che ci creino spazi".

"Non ci sarà Lautaro Martinez domani? Siete sicuri? Mi avete dato un’informazione. Uno con l’esperienza di Lautaro fa la differenza, ma anche chi gioca al suo posto farà benissimo. L’Inter ha tanti buoni giocatori. Vedremo chi giocherà al suo posto. Klaassen? Ha fatto di tutto per tornare in questa squadra, ci sta aiutando tanto. Farà ancora tanto qui. Domani dobbiamo vincere i duelli, cercare di gestire bene le situazioni" le parole del tecnico.

Poi ha aggiunto: "Il pronostico non è dalla nostra parte, noi però dobbiamo fare tutto il possibile affinché l’Inter non vinca. Non è questione di limitare i danni, loro sono al top in Europa e dobbiamo fare il possibile insieme ai nostri tifosi per una bella serata. Ho analizzato le loro gare, soprattutto quelle contro squadre che giocano a 4. Avremmo preferito l'Inter più avanti. Dovremo essere bravi perché il nucleo dell'Inter gioca insieme da un po' e sono particolarmente forti fisicamente. Hanno una grinta enorme; sappiamo cosa aspettarci. Dobbiamo essere acuti, attenti e determinati. Con le loro qualità, non puoi rilassarti un secondo. A volte potremmo dover anticipare un po' il lancio lungo; idealmente, giochiamo con attenzione da dietro. Dobbiamo essere all'altezza dello spirito combattivo dell'Inter".

Con l'Inter con una defezione dell'ultimo minuto: "Steven Berghuis non è abbastanza in forma per giocare. Non è in squadra".

E su Chivu, suo ex compagno, ha aggiunto: "All'epoca era il capitano dell'Ajax. Era sempre attento, chiacchierava sempre. Sarò felice di poterlo abbracciare di nuovo domani. Che l'Inter abbia perso contro la Juventus non significa niente. Loro sanno cosa possono fare insieme, i giocatori si conoscono e questa è la cosa più importante. Si percepisce qui in città che tutti pensano alle gare di Champions League".

KLAASSEN: "INTER TOP, PASSATO UN ANNO FANTASTICO"
Col tecnico Heitinga in conferenza c'è anche Davy Klaassen, ex del match: "È difficile dire se siamo più avanti rispetto all'anno scorso, è sempre difficile con un nuovo staff tecnico e nuovi giocatori. Siamo una squadra in fase di ricostruzione. Ho vissuto un anno fantastico lì, sono felice di rivedere tutti. Ora hanno un nuovo allenatore, ma il gruppo si conosce da molto tempo. I giocatori sono gli stessi, sono ben collaudati. È una delle migliori squadre al mondo. Hanno certi schemi che si ripetono da anni, hanno molta costanza, sono maturi. È questo che li rende così forti. Ci sono lievi differenze nel gioco, ma noto cose riconoscibili rispetto al passato. Sono una persona positiva, ma anche realista: non siamo ancora dove vogliamo essere. L'Inter arriva troppo presto? Non per me". 

ajax
inter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:31
SRV RULLO ADDIO FRANCO LIGAS

Addio a Franco Ligas, esempio di passione e ironia

01:29
Addio a Franco Ligas

Addio a Franco Ligas

01:29
Sci, tragedia Franzoso

Sci, tragedia Franzoso

01:28
Capitale verso il derby

Capitale verso il derby

01:55
Serie A, casi da moviola

Serie A, casi da moviola

02:45
Il Max-2 rossonero

Max e quell'allergia alla giacca

01:38
Leao e Maignan no Udine

Leao e Maignan saltano la trasferta di Udine

01:22
Il ritorno di Scalvini

Atalanta, Scalvini è tornato

01:40
Da un derby all'altro

Donnarumma, da un derby all'altro

01:32
Napoli, giovedì il City

Il Napoli alla prova Manchester City

02:02
Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

02:46
Juve, debutto Champions

Juve, debutto Champions

02:17
Da Yildiz a Yil-diez

Da Yildiz a Yil-diez

03:04
Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

02:04
Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

01:31
SRV RULLO ADDIO FRANCO LIGAS

Addio a Franco Ligas, esempio di passione e ironia

I più visti di Champions League

DICH TUDOR SU JUVENTUS-INTER PER SITO 15/9 DICH

Tudor senza limiti: “Vittoria con l'Inter? Possiamo fare ancora meglio”

SRV RULLO JUVENTUS, YILDIZ SOGNANDO DEL PIERO (MUSICATO) 15/09

C'è il Borussia, Yildiz sogna una notte alla Del Piero

DICH TUDOR SU YILDIZ COME DEL PIERO PER SITO 15/9 DICH

Yildiz nuovo Del Piero? Tudor frena: “Sta facendo bene, ma deve lavorare”

DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

La Juve del tre su tre vuole splendere anche in Coppa: stasera il debutto con il Dortmund

Napoli, a Manchester contro i tabù e con la certezza dell'ex De Bruyne

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:21
Giudice sportivo Serie B, multe a Pescara, Frosinone e Padova
15:53
Serie A: un turno di squalifica e multa di 10 mila euro ad Allegri
15:20
Ufficializzati i nuovi tecnici Uefa Pro, tra i promossi Fabregas e Pisacane
14:59
Juventus: convocati Conceiçao e Zhegrova per il Dortmund
14:02
Verona: per Gagliardini lussazione alla spalla destra