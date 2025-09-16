Verso Ajax-Inter, Heitinga: "Faremo di tutto per non farli vincere, Berghuis non ci sarà"

KLAASSEN: "INTER TOP, PASSATO UN ANNO FANTASTICO"

Col tecnico Heitinga in conferenza c'è anche Davy Klaassen, ex del match: "È difficile dire se siamo più avanti rispetto all'anno scorso, è sempre difficile con un nuovo staff tecnico e nuovi giocatori. Siamo una squadra in fase di ricostruzione. Ho vissuto un anno fantastico lì, sono felice di rivedere tutti. Ora hanno un nuovo allenatore, ma il gruppo si conosce da molto tempo. I giocatori sono gli stessi, sono ben collaudati. È una delle migliori squadre al mondo. Hanno certi schemi che si ripetono da anni, hanno molta costanza, sono maturi. È questo che li rende così forti. Ci sono lievi differenze nel gioco, ma noto cose riconoscibili rispetto al passato. Sono una persona positiva, ma anche realista: non siamo ancora dove vogliamo essere. L'Inter arriva troppo presto? Non per me".