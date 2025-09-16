Verso Ajax-Inter, Heitinga: "Faremo di tutto per non farli vincere, Berghuis non ci sarà"

Il tecnico dei Lancieri ha presentato la sfida ai nerazzurri annunciando un forfait dell'ultimo minuto
L'Ajax di John Heitinga si prepara a ospitare l'Inter nella prima giornata di Champions League, una sfida subito di cartello per gli olandesi. E il tecnico, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, non si nasconde: "L’Inter è la squadra più forte contro cui giocheremo in Champions, dobbiamo dare tanto anche dal punto di vista fisico. Vogliamo comunque partire dal basso, anche se domani forse ci sarà bisogno di qualcosa di diverso. Cosa vuoi dagli attaccanti domani? Che non perdano il pallone e che ci creino spazi".
"Non ci sarà Lautaro Martinez domani? Siete sicuri? Mi avete dato un’informazione. Uno con l’esperienza di Lautaro fa la differenza, ma anche chi gioca al suo posto farà benissimo. L’Inter ha tanti buoni giocatori. Vedremo chi giocherà al suo posto. Klaassen? Ha fatto di tutto per tornare in questa squadra, ci sta aiutando tanto. Farà ancora tanto qui. Domani dobbiamo vincere i duelli, cercare di gestire bene le situazioni" le parole del tecnico.
Poi ha aggiunto: "Il pronostico non è dalla nostra parte, noi però dobbiamo fare tutto il possibile affinché l’Inter non vinca. Non è questione di limitare i danni, loro sono al top in Europa e dobbiamo fare il possibile insieme ai nostri tifosi per una bella serata. Ho analizzato le loro gare, soprattutto quelle contro squadre che giocano a 4. Avremmo preferito l'Inter più avanti. Dovremo essere bravi perché il nucleo dell'Inter gioca insieme da un po' e sono particolarmente forti fisicamente. Hanno una grinta enorme; sappiamo cosa aspettarci. Dobbiamo essere acuti, attenti e determinati. Con le loro qualità, non puoi rilassarti un secondo. A volte potremmo dover anticipare un po' il lancio lungo; idealmente, giochiamo con attenzione da dietro. Dobbiamo essere all'altezza dello spirito combattivo dell'Inter".
Con l'Inter con una defezione dell'ultimo minuto: "Steven Berghuis non è abbastanza in forma per giocare. Non è in squadra".
E su Chivu, suo ex compagno, ha aggiunto: "All'epoca era il capitano dell'Ajax. Era sempre attento, chiacchierava sempre. Sarò felice di poterlo abbracciare di nuovo domani. Che l'Inter abbia perso contro la Juventus non significa niente. Loro sanno cosa possono fare insieme, i giocatori si conoscono e questa è la cosa più importante. Si percepisce qui in città che tutti pensano alle gare di Champions League".
KLAASSEN: "INTER TOP, PASSATO UN ANNO FANTASTICO"
Col tecnico Heitinga in conferenza c'è anche Davy Klaassen, ex del match: "È difficile dire se siamo più avanti rispetto all'anno scorso, è sempre difficile con un nuovo staff tecnico e nuovi giocatori. Siamo una squadra in fase di ricostruzione. Ho vissuto un anno fantastico lì, sono felice di rivedere tutti. Ora hanno un nuovo allenatore, ma il gruppo si conosce da molto tempo. I giocatori sono gli stessi, sono ben collaudati. È una delle migliori squadre al mondo. Hanno certi schemi che si ripetono da anni, hanno molta costanza, sono maturi. È questo che li rende così forti. Ci sono lievi differenze nel gioco, ma noto cose riconoscibili rispetto al passato. Sono una persona positiva, ma anche realista: non siamo ancora dove vogliamo essere. L'Inter arriva troppo presto? Non per me".
