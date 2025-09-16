Barcellona, il Chelsea non molla Fermin Lopez

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea non ha intenzione di abbandonare la pista che porta a Fermin Lopez del Barcellona. I Blues avevano già provato ad acquistare il trequartista nel corso della sessione estiva di mercato, presentando un'offerta da 40 milioni di euro che venne rifiutata dai Blaugrana. Nonostante questo tentativo andato a vuoto, gli inglesi tenteranno un nuovo assalto a giugno dell'anno prossimo, individuando in Fermin Lopez un grande investimento per il futuro. Con la maglia del Barcellona, il classe 2003 ha collezionato 91 presenze, 21 gol e 11 assist.