Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
DOPO LA VITTORIA

Tennis, Sinner soddisfatto: "Sto cercando di arricchire il mio gioco, Atmane difficile da affrontare"

Il tennista azzurro ha parlato al termine del match vinto a fatica a Pechino

27 Set 2025 - 12:29
© Getty Images

© Getty Images

"Ci sono pochi giocatori come Terence Atmane. Ha uno stile di gioco abbastanza unico, poi è mancino e non ce ne sono molti nel circuito. Oggi ha avuto i crampi nel terzo set ma è molto migliorato da Cincinnati". Così Jannik Sinner a caldo dopo il match, vinto a Pechino nonostante sia stato due volte avanti di un break nel secondo set. "Ho avuto qualche pausa di concentrazione" ha ammesso Sinner, che ha spiegato di aver provato a far qualcosa di diverso, ad aggiungere qualcosa al suo tennis. "Non sempre ho aspettato la palla giusta, ho sbagliato qualche scelta ma più cose riesco ad aggiungere adesso, più saranno i benefici tra un paio di mesi - ha detto - Essere ai quarti significa molto per me".

Leggi anche

Sinner avanti a Pechino, ma che fatica per battere Atmane

tennis
sinner
atp pechino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Paura per Alcaraz per un problema alla caviglia: "Non pensavo avrei continuato"

ATP 500 di Pechino, Sinner cancella gli US e supera all'esordio Cilic

Sinner mette nel mirino Alcaraz: "Sto lavorando per essere un giocatore migliore"

Sinner: "Molto contento della mia prova. Davis? Devo ancora decidere"

Naldi e Sinner si ritrovano: "Non c'è rancore, il passato non si può cambiare"

Sinner giocherà in Davis? La scelta tra calendario, Alcaraz e il precedente del 2023

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:20
Il Comitato paralimpico revoca la sospensione di Russia e Bielorussia: a Milano Cortina con bandiera
15:10
Pescara: ufficiale Gravillon
15:20
La capolista all'esame San Siro. La conferenza di Conte LIVE
14:56
L'ex presidente Massimo Moratti è tornato a casa dopo il ricovero per polmonite
Ben Shimon (ct Israele)
14:41
La sospensione di Israele dal calcio è in salita: Cio e Fifa non aprono