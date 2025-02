Tennis, Sinner scalda il motori per il ritorno in campo: primo allenamento a Doha

Dopo la straordinaria vittoria agli Australian Open e la rinuncia a difendere il titolo conquistato a Rotterdam nel 2024 per ricaricare le batterie, Jannik Sinner è volato a Doha e nella giornata di martedì è sceso in campo per il primo allenamento in vista del torneo che scatterà lunedì 17 febbraio e si chiuderà il 22. In Qatar il numero 1 al mondo va a caccia del 20° titolo in carriera che gli permetterebbe di agguantare Daniil Medvedev e di riportare a tre trofei il margine di vantaggio su Carlos Alcaraz, che gli è succeduto nell'albo d'oro a Rotterdam. Oltre allo spagnolo (che potrà incrociare eventualmente solo in finale), al via ci sarà anche Novak Djokovic, che ha smaltito il problema muscolare accusato in Australia.